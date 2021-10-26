AZ第二劑今上午10點開放預約！莊人祥：93.2萬人符合資格
26日上午10點，第12輪第二劑AZ疫苗開放預約，時間從26日10點、到27日中午12點，開放對象為7/30、已接種第一劑的18歲以上民眾，及7/31到8/6、已接種第一劑的45歲以上民眾。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 11:17:47
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，本期約有93.2萬人符合資格，目前有53.6萬人完成預約，估計最後預約完成的人數約63.7萬人，後續再看預約狀況，看是否再加開27萬人，給勾選BNT、30歲以上民眾約28.6萬人，但需看26日的預約狀況。
另外，莊人祥也表示，第二劑AZ疫苗75.5萬人，包含第一階段沒完成預約的人，也可以在第二階段預約。但如果符合第二劑階段資格，但卻無預約者，就要間隔一期才能再預約，且需觀察下一期的疫苗數量，才能說明開放人數。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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