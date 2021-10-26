鄭正鈐揭露：疑打疫苗猝死941人　救濟給付預算只編1件

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對此，鄭正鈐表示，在政府的眼中，人命難道真的不值錢？且衛福部今年度編列的992.5萬元預防接種受害救濟給付預算，至今只剩下66.1萬元可以支應。
鄭正鈐指出，雖然衛服部在111年度編列的「預防接種受害救濟給付」預算，增加了金額與件數，但仍然不符合實際需求。根據衛福部「COVID-19 疫苗接種後不良事件通報」統計，截至目前「疫苗接種後不良事件」共10,409件，其中死亡941件、疑似嚴重過敏反應與嚴重不良事件共4,143件、不良反應5,325件。
但是，鄭指出，衛福部在「預防接種受害死亡給付」僅編列10件200萬元的給付；「預防接種受害障礙給付」、「預防接種受害嚴重疾病給付」的個案中編列70件45萬至100萬元不等的預算；不良反應也只編列220件2.5萬元的預算。預算編列採用的基準與現況差距甚大，不但無法妥適將資源配置於當下需要的位置上，也凸顯了衛福部的漫不經心。
鄭正鈐批評，預算不但具有事前規劃功能，亦為事中控制與事後評估的管理工具，但從衛福部110、111年「預防接種受害救濟給付」預算編列中來看，處處充滿應付了事的心態。每一件受害事件，都是一個家庭的傷痛，因此預算書上的數字，不應該是冷漠地事不關己。