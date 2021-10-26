王毅訪卡達　將會塔利班臨時政府代表團

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中國外交部發言人汪文斌25日在例行記者會上主動表示，應卡達副首相兼外交大臣穆罕默德邀請，王毅將於10月25日至26日訪問卡達。在首都杜哈(Doha)期間，王毅將會見阿富汗塔利班臨時政府代表團。
汪文斌之後回應追問時進一步表示，卡達是中東海灣地區重要國家，也是中國在中東海灣地區重要的能源、經貿合作夥伴，並在阿富汗等地區熱點問題上有獨特作用和影響。
他說，今年8月以來，阿富汗局勢發生根本性變化，阿富汗人民迎來自主掌握國家命運的歷史性機遇，同時也面臨不少困難和挑戰，亟需外部支持。中方「作為阿富汗的傳統友好鄰邦與合作夥伴」，一貫主張透過對話接觸，引導阿富汗局勢良性發展，幫助阿富汗人民渡過難關。
汪文斌稱，在此背景下，中方與阿富汗塔利班執政當局商定在杜哈舉行會面。這既是雙方今年7月天津會晤等歷史交往的延續，也是阿塔成立臨時政府後雙方的首次高層會晤。雙方將藉此機會，就阿富汗局勢和共同關心的議題深入交換意見。
王毅7月28日曾在天津會見到訪的阿富汗塔利班政治委員會一行，王毅當時表示，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1101026