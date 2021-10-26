金宣虎逼墮胎醜聞逆轉！韓媒揭內幕「前女友慣性說謊」
35歲韓國男星金宣虎近期以韓劇《海岸村恰恰恰》人氣暴漲，卻在當紅之際被前女友爆出曾誘逼墮胎，暖男形象跌落谷底。有「韓國最強狗仔之稱」的D社（DISPATCH）今（26）日報導，金宣虎前女友是前氣象主播崔英雅，指出有12點被她扭曲的事實。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-26 10:37:50｜2021-10-26 10:39:54
據《Dispatch》報導，崔英雅與金宣虎2020年3月初交往，3月底崔英雅才承認自己有過一段婚姻，不過金宣虎並沒有因此分手。兩人交往期間，崔英雅反反覆覆說謊，私下還會跟其他男生偷見面，連行蹤也交代不實，讓金宣虎受不了，2020年7月7日第1次提分手，隔日女方道歉「因為愛你，才將謊言合理化」，金宣虎最後仍決定原諒。
2020年7月24日崔英雅得知懷孕，在雙方協議下決定墮胎，8月中旬金宣虎煮了兩週的海帶湯（韓國產婦坐月子補品），友人表示金宣虎完全不會下廚，但為了崔英雅卻親自煮海帶湯，金宣虎也曾在綜藝節目《2天一夜》提到煮海帶湯，之後還帶女友見父母，事後兩人還有一起參加聚會，崔英雅卻在爆料文中表示「打掉孩子後，金宣虎的態度就轉變」，顯然與D社報導的有出入。（編輯：薛羽彤）