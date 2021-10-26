長輩冰箱狂囤貨！男問「發霉密技」尷尬了 過來人曝神招
有些長輩為省採買時間，會一次購買大量的食物，並將所有東西放進冰箱，使得冰箱內部品項雜亂無序，甚至一打開就有東西滑落，成為許多人的煩惱。就有網友遇到相同情況，他上網詢問如何故意讓食物發霉，想藉此機會丟掉，文章一出引起熱議，也引來許多過來人的共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 11:26:25
原PO在臉書社團●【爆系知識家】●發文，開頭直問「請問怎麼讓食物（粉末類）加速發霉？目前有找到發霉的水果，摳了一些黑色菌絲進去，還有什麼辦法可以加速霉菌增長嗎？」並後續附註因為自家長輩喜歡囤積食物，在冰箱中推積如山卻不准其他人整理、丟棄，於是想藉由發霉的緣由丟掉。
對於發霉的方法網友們熱心給予意見「加一點點水跟樹葉？」、「加水，長輩不在時放常溫，加速發霉」、「竹碳粉偽裝就好」，但發霉的食物能不能根治囤貨習慣，網友們提出質疑「長輩會覺得發霉的部份切掉就好」、「我不會做這種損害家人健康的事情！你加速其他食物發霉，萬一你不在家長輩沒注意吃下去了呢？」
一名長期為此困擾的過來人提出解決方式，還貼心的為每類品項想好藉口「每天偷偷拿一些東西放進包包，出門的時候帶出門丟掉就好了！玻璃類的，等長輩想起來的時候，就說上次不小心打破，丟掉了。食品類的，就堅持有一次煮掉了，如果她說沒呀，你就說，有啦，你看你東西這麼多，你自己都煮到忘記了」、「去剩食社團分享就好，每兩三天偷分享一包...漸漸清空」。
但一派網友則認為應尊重長輩習慣「你再買一個冰箱自用就好了。不要因為這種小小的個人觀點去搞長輩的習慣」、「後來覺得讓長輩有『冰箱自由』，有助親子關係」。（編輯：李惠婷）