最新民調：蔡英文、蘇貞昌滿意度重回五成以上

台灣民意基金會今（26）日公布10月最新民調，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌滿意度都達五成，這也是5月疫情爆發後蔡英文、蘇內閣滿意度首度重新回到五成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文聲望峰迴路轉，迅速脫離5月的低潮，歸納起來有4大因素：優異的防疫表現、及時修正原本問題叢生的疫苗政策、五倍券以及「辣台妹」重出江湖。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-26 11:31:08｜2021-10-26 11:46:12
台灣民意基金會所做「四大公投、 政黨支持與台灣政局」民調結果指出，在20歲以上台灣人中，54%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，35%不贊同，顯示10月蔡總統聲望重新躍上5字頭，總統的執政表現重新獲得顯過半數公民的認可，儘管仍有35%的公民不認可，但是意味著已經完全脫離5月疫情風暴所帶來的執政困境。
至於蘇貞昌內閣施政表現，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，51%基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，41%不滿意。這項結果表示，蘇貞昌內閣整體施政表現重新獲得過半數台灣公民的肯定與支持，已徹底脫離5月疫情風暴的衝擊、晦氣與低潮。
本次調查訪問期間是10月18至20日，以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。