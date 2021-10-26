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Delta變種攪翻全球疫情　俄研究所公布電子顯微鏡照

▲俄羅斯科學家公布電子顯微鏡下的Delta病毒照片。（圖／翻攝自Sputnik官網）
▲俄羅斯科學家公布電子顯微鏡下的Delta病毒照片。（圖／翻攝自Sputnik官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-26 11:23:05

俄羅斯「矢量」病毒學與生物技術國家科學中心(Vector State Virology and Biotechnology Center，簡稱VECTOR)，25日首次公布數張新冠變種病毒Delta，於電子顯微鏡下的照片。

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根據俄羅斯《衛星通訊社》(Sputnik)報導，照片上的Delta病毒是於非洲綠猴腎上皮細胞進行人工培養的，是電子顯微鏡拍攝的Delta真實圖像。根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO）公布的信息，Delta去年10月在印度首次被發現後，因潛伏期短、毒性強、易傳播等特性，短短幾個月便迅速席捲各地，造成多國疫情反彈，不得不重新實施嚴格的防疫措施。

▲▼俄羅斯科學家公布電子顯微鏡下的Delta病毒照片。（圖／翻攝自Sputnik官網）
▲▼俄羅斯科學家公布電子顯微鏡下的Delta病毒照片。（圖／翻攝自Sputnik官網）
▲▼俄羅斯科學家公布電子顯微鏡下的Delta病毒照片。（圖／翻攝自Sputnik官網）
 
Delta是目前全球主要流行的新冠病毒株，據了解，在世衛194個成員國中，就有多達187國通報出現Delta確診案例。

此外，由於Delta變種在人體器官內的留存時間長，使得診斷病人是否完全康復變得更為困難。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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