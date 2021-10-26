五倍券或新北加倍券購電動機車 新北再加碼補助8千元
新北市為振興庶民經濟，再推出好康加碼活動！即日起至111年3月31日止，符合資格的新北市民使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，限額12000名。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-26 11:25:54
新北市政府環保局表示，今年上半年因受疫情影響，市民汰舊換購或新購電動機車意願較低，且因疫情連帶影響庶民經濟，有鑑於疫情趨緩，因此推出「電動機車好康再加碼」方案；此波加碼的活動，若再加上環保局原補助方案及行政院環保署與經濟部工業局的補助款，合計每輛最高可獲得27000元補助，新北市民千萬不要錯過這個好康機會。
環保局補充，補助除配合已公告為期2年的「110-111年度新北市新購電動二輪車及淘汰一至四期機車換購二輪車補助計畫」相關規定，凡設籍新北市一年且年滿18歲市民於明年3月31日前使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，至新北市各機車行（請認明經發局核發的識別貼紙的車行）換購或新購電動機車，就可享有每輛再加碼補助8000元的好康。
此外，若已將振興五倍券進行數位綁定者，則可提供振興五倍券官網線上查詢綁定畫面的電子檔，及信用卡、行動支付或電子票證的刷卡簽單或 APP、網頁消費紀錄畫面電子檔，亦可申請加碼補助；相關申請的資訊，可逕至新北市政府環境保護局「機車汰舊換新補助網」查詢，或電洽機車汰舊換新補助專線（02）2965-1501洽詢。