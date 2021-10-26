馬雲「失寵」滿一週年　阿里巴巴市值蒸發9.5兆

阿里巴巴創辦人馬雲去年10月在上海公開批評中國金融監管體系後引起風波，他在演講中發表「中國金融基本沒有系統」言論，自螞蟻集團IPO被叫停開始，阿里巴巴股價也出現了驚人跌幅，更招致一系列強力監管和處分，馬雲也轉趨低調，鮮少出現在鏡頭前。外媒指出，距離馬雲「失寵」已經一年，阿里巴巴市值蒸發3440億美元（約台幣9.5兆元）。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-26 11:24:43｜2021-10-26 12:13:11
根據《彭博》統計，阿里巴巴集團急股價節節下滑，一年過去，阿里巴巴的市值已經蒸發3440億美元，這是全球金額最大的股東價值縮水。馬雲在發表演講之後，北京當局煞停其金融科技部門螞蟻集團上市，同時對科技業進行了打擊，加大對科技業的反壟斷監管，導致中港股市一度暴跌。
隨著北京加強對阿里巴巴的審查，並敦促其整頓金融科技業務，阿里巴巴的股價從當月的歷史高點跌至至3周前在香港創下的歷史低點。即使從10月5日起股價回升了30%，但仍比2020年10月的高點低43%。
馬雲去年10月出席「外灘金融峰會」之際，正逢螞蟻集團積極推動A+H同步上市，但馬雲在會上大肆抨擊中國監管能力不足，根本沒有金融系統可言，以致中國金融機構就像當舖，疑似觸動官方敏感神經。在歷經一連串監管之後，原先活躍於公開場合的馬雲，也在螞蟻上市觸礁後行蹤轉趨低調，即使期間曾多次傳出現身消息，仍難以挽救股價頹勢。