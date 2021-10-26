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女星電費飆66萬上網求助　竟收「國家警告」一句話秒刪文

▲馬羚透露收到「國家警告」，將電費暴漲貼文全數刪除。（圖 / 馬羚微博）
▲馬羚透露收到「國家警告」，將電費暴漲貼文全數刪除。（圖 / 馬羚微博）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-26 11:37:40

大陸女星馬羚近日在微博上透露，自己北京家中7月電費高達13萬多人民幣（約60萬台幣），她連續發了好幾篇文求助，還標註北京以及各大大陸電力相關微博，希望他們趕緊處理。昨（25）日馬羚又將全部貼文刪除，透露因為自己收到了「國家警告」。

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▲馬羚家中電費一個月高達60萬台幣。（圖 / 馬羚微博）
▲馬羚家中電費一個月高達60萬台幣。（圖 / 馬羚微博）
對於家中電費暴漲，心急求助的馬羚，昨日突發文「靜等解決問題，其他無意義！願一切安好，謝謝大家的幫助！」並將前幾天多篇文章都刪除，網友關心她為何刪文，馬羚回覆：「他們說刪了才能解決問題」、「不刪，他們不解決，解決問題是關鍵」，透露自己已經3天睡不好沒有安全感，能趕緊解決問題比較重要。

▲馬羚只開3電器電費迅速飆漲。（圖 / 馬羚微博）
▲馬羚為求解決電費問題，將貼文都刪除。（圖 / 馬羚微博）

日前馬羚表示，家中只有兩人，平常開的電器僅有照明，看到天價的電費讓她很無奈，當下坐在家中開了電燈、電視機，加上一台WIFI機，一個小時後再查詢電費，卻一下子從13萬飆高超過15萬人民幣（66萬台幣），面對不合理的情況又得不到求助，才發文控訴，如今被要求刪文才願處理，連網友都替她抱不平：「連明星維權都卑微到這種程度了，做錯事的理直氣壯，還要受害者刪帖才肯改正，真是陽光雨露育青松，改革時代出英雄啊。」（編輯：薛羽彤）

▲馬羚被要求刪文才要幫她解決電費問題。（圖 / 馬羚微博）
▲馬羚被官方要求刪文才要幫她解決電費問題。（圖 / 馬羚微博）

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