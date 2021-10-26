土洋大戰小丑魚打國際盃　「吸濕排汗衫」成衣界隱形冠軍

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謝奇享指出，想要在成衣世界占有一席之地，生產、研發、管理、行銷，樣樣都不可馬虎，特別是研發的技術和能力，否則，生產出來的衣服，難免拾人牙慧。世界流行樣式，他根本不想複製、套用。謝奇享說，潛水巧遇小丑魚的那年（85年）他就毅然擺脫幫國外廠商代工，以小丑魚為標誌，創造自創品牌，並一步一腳印努力研發適合台灣氣候穿著的排汗衫。
20年前尼龍材質排汗衫問世，由於缺乏吸汗的棉質並不適合台灣濕熱氣候。謝奇享為提供身處亞熱帶潮濕、炎熱氣候及海洋性氣候的消費者，獨特的吸濕排汗衫，從布料著手，先後耗用至少5,000公斤的不同材質布料，才獲得獨特的材質。成功研發結合吸排汗尼龍紗（外）以及吸汗精疏棉（內）的「小丑魚」吸濕排汗衫，並取得專利，其特色為布料不退色、不變形、易洗及易乾，沒有汗臭味，容易吸汗和排汗，市場競爭優勢因而大增。
靠著這款POLO衫，「小丑魚」品牌走紅國際，單月曾創下暢銷1~2萬件紀錄，銷路遍及中國、東南亞、澳洲及美國等地。美洲和亞洲許多知名品牌服飾也慕名而來，採購這款排汗布料，不過，謝奇享因此提出要求OEM條件，連布帶工，且OEM價格不能任由國際廠商予取予求，須取得合理利潤才接。努力、堅持讓台灣自有品牌服飾一步一腳，為國爭光。