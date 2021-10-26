COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

4大公投明天若投票　台灣民意基金會最新民調：4比0過關

▲「珍愛藻礁」等四項公投12月18日投票，最新民調顯示，若明天就進行四大公投，將會「4比0過關」。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲「珍愛藻礁」等四項公投12月18日投票，最新民調顯示，若明天就進行四大公投，將會「4比0過關」。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-26 12:16:28

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上週投票通過，成為朱立倫接任國民黨主席後首場勝仗。外界將年底反萊豬、藻礁、公投綁大選及重啟核四「4大公投」視為藍營再起下一戰。台灣民意基金會今（26）日公布10月最新民調，若明天就進行四大公投，將會「4比0過關」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民意基金會針對對萊豬、藻礁、公投綁大選、核四商轉等四大公投進行投票傾向調查。如果明天投票，在反萊豬公投題目上，68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7% 不知道、拒答。

民調顯示，藻礁公投47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚未決定，2.2%不投票，14.5% 不知道；「公投綁大選」公投，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票 ；重啟核四公投，46.7%投同意票，41.7%投不同意票。

本次調查訪問期間是10月18至20日，以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀