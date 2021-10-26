4大公投明天若投票 台灣民意基金會最新民調：4比0過關
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上週投票通過，成為朱立倫接任國民黨主席後首場勝仗。外界將年底反萊豬、藻礁、公投綁大選及重啟核四「4大公投」視為藍營再起下一戰。台灣民意基金會今（26）日公布10月最新民調，若明天就進行四大公投，將會「4比0過關」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-26 12:16:28
台灣民意基金會針對對萊豬、藻礁、公投綁大選、核四商轉等四大公投進行投票傾向調查。如果明天投票，在反萊豬公投題目上，68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7% 不知道、拒答。
民調顯示，藻礁公投47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚未決定，2.2%不投票，14.5% 不知道；「公投綁大選」公投，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票 ；重啟核四公投，46.7%投同意票，41.7%投不同意票。
本次調查訪問期間是10月18至20日，以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。