蒙古烤肉吃到飽為何沒落？網曝「致命問題」認了：很難做
蒙古烤肉有陣子在台灣掀起熱潮，其主打類似自助餐形式，顧客只要將材料拿齊後，再交由廚師於鐵板上拌炒而成料理。不過，就有一名網友不解詢問「蒙古烤肉的店家是不是越來越少了？」而引來台人點出沒落原因，大嘆「很不好做！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 12:09:06
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己居住在雙北，而他透過google地圖搜尋蒙古烤肉時，便發現店家「真的少得可憐」，這便讓他不解詢問「是不是不好做，所以很少店家做蒙古烤肉了？」
問題一曝光，就引來老饕們點出問題，「成本高價格又很難提升，很不好做」、「150元再往上就有其他高cp方案取代了吧」、「其實跟鐵板燒沒差太多...」、「夜市的蒙古烤肉真的不行，味道差太多」。
在另篇貼文中，也有網友感嘆小時候相當喜愛蒙古烤肉，但長大後卻口感不像回憶中美好，而引來一票過來人感嘆，「是吃一種回憶」、「小時候是拼命考試得到的，出社會後其實偶爾多花一點錢就吃得到」、「很多小時侯的美味，長大太容易得到就不美味了」、「老實說，不是回憶加成，是真的以前同等價錢能買到的材料比較好」、「很多小吃都在失傳了，不符年輕網美喜好」。（編輯：陳雅雲）