中國反對台美討論聯合國參與　稱2758決議已有定論

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中國駐美使館25日在官網刊登發言人聲明稱，中國對此強烈不滿和堅決反對，已向美國提出嚴正交涉。
中國在交涉中強調，聯合國大會1971年通過的第2758號決議對相關議題已有定論。
中國駐美使館發言人指，這份決議已從政治、法律和程序層面徹底解決中華人民共和國在聯合國的代表權問題，並聲稱聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣事務，「均應承認一個中國原則和聯大第2758號決議」。
聲明又宣稱，包括美國在內的聯合國會員國「均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分」，稱台灣參與國際組織需依照「一中原則」處理。
然而，這份決議的內容是：承認中華人民共和國是「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐「蔣介石代表」，並未提及台灣。
台灣和美國近期都批評中國擴張解釋2758決議，和「一中原則」掛鉤，限制台灣參與聯合國活動。
外交部發言人歐江安25日說，2758號決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。
美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）21日也指，台灣被排除於聯合國活動外，是因中國誤用（misuse）2758決議。
中國駐美使館當時批評華自強的發言，是在國際上製造「一中一台」，公然挑戰「一中原則」，是對中國嚴重的政治挑釁。
不過，中國國家主席習近平25日在北京舉行的「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年紀念會議」中的發言，並未談及台灣地位，而是聚焦於中國半世紀來對聯合國的貢獻。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1101026