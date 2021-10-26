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陳柏惟遭罷！公投面骨牌效應？劉世芳：不迴避、正面面對

▲民進黨立委劉世芳表示，民進黨對公投的論述都是一致性的，不像國民黨尤其在萊豬議題上的理論沒有一致性。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.26）
▲民進黨立委劉世芳表示，民進黨對公投的論述都是一致性的，不像國民黨尤其在萊豬議題上的理論沒有一致性。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.26）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-26 12:05:56

台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，無論萊豬、藻礁公投與公投綁大選等3案公投，同意比例皆超過不同意甚多，僅有核四公投較為接近，但同意比例仍高於不同意。民進黨立委劉世芳表示，目前尚無確定的戰略，等府院黨開會後才會有較明確的方向。

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劉世芳說，面對公投，當然還是要多溝通、把政策講清楚說明白，因為民進黨的論述都是一致性的，沒有亂槍打鳥；而國民黨尤其在萊豬議題上的理論沒有一致性，他們要提出反萊豬這種問題，應該先看一下當時萊牛進口時的論述，現在未免變動太大。

至於是否擔心台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，恐對公投掀起骨牌效應？劉世芳說，就是正面面對、不要迴避就行。

民進黨立委陳亭妃則說，現在才開始擬定下鄉座談的模式跟方式要怎麼處理，每一個人其實都是一個說明者，每一個人都要為政策去說明，她相信蔡英文也應該要扮演這樣的角色。如果是要讓人民知道國家政策，就要勇於讓大家了解國家的態度。

另民進黨立委趙天麟則表示，公投項目都是國民黨主導，不僅不適切，也會影響能源政策、國際貿易等，因此呼籲國人投下不同意票。

趙天麟也說，兼任黨主席的總統蔡英文與全黨上下，都會全力為這件事情做宣講，相信蔡英文一定會跟行政院長蘇貞昌、立委、議員、黨公職全力以赴，如果公投宣講第一站在高雄，高雄人一定也非常歡迎。

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