已4.2萬人做過新冠篩檢！世衛：北韓至今仍通報零確診
新冠疫情肆虐全球將近2年，幾乎各國都未能倖免，但北韓(朝鮮)至今仍對外宣稱零確診，而且根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)本月26日發布的報告，北韓境內已有4.2萬多人接受新冠病毒檢測，仍未發現確診病例。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-26 12:14:46
根據《韓聯社》報導，北韓在提交給世衛的數據中聲稱，本月8日至14日期間，再對678名居民進行新冠病毒檢測，全員檢測結果均為陰性；截至目前為止，北韓累計已有4萬2773人接受檢測，確診病例仍為零。
有關北韓的真實疫況，外界始終有所懷疑，各種其境內疫情失控、甚至最高領導人金正恩也中招的消息不曾間斷，外界普遍懷疑，在封鎖邊境之前，北韓與中國接壤、彼此人員往來頻繁，如何做到無人染病。
此外，由於長期受到國際制裁，北韓的醫療水準、物資狀況普遍不佳，一旦疫情爆發，能否迅速壓住疫情也啟人疑竇。
報導也提到，北韓亦存在疫苗欠缺的問題，原定從疫苗全球取得機制(COVAX)獲得的199.2萬劑，至今未完成供應。
※【NOWnews 今日新聞
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