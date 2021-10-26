侯友宜民調下滑　民進黨新北市議會黨團揭露原因

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侯友宜笑笑回應，謝謝議員的提醒，他會好好打拚，如果有做不好的地方，也請議員多多的提醒；強調「他工作40年，從第1天開始到現在，每天都是戰戰兢兢把事情做好，全力以赴為人民把事情做好的態度沒有改變，如果有做不好的地方，也要請議員提醒他。
針對新北社宅的議題，黃俊哲、鍾宏仁、周雅玲、鄭宇恩也輪番質詢說，批評新北市政府推動社會住宅的作為消極，甚至連中央在新北申辦的社會住宅建照都卡關特別久，最長的都市審議至今7.5個月都尚未核備完成，建照也是拖超過5個月，變成社宅殺手；甚至只會口口聲聲喊「多元興辦」、「樂觀其成」。
鄭宇恩、鍾宏仁質詢，被侯友宜取消的社會住宅高達426戶，包括淡水海天段社會住宅57戶及新莊文德段社會住宅369戶；此外，侯友宜上任至今不斷強調興建1萬戶的社會住宅，但放大檢視來看，排除林口社會住宅的2907戶後，只有6605戶是新北市規劃興建的。
侯友宜表示，有些程序是必要的，他經常要求工務局、城鄉局程序能縮減要盡量縮減，且他與中央有聯繫的管道，溝通很順暢；城鄉局長黃國峰補充，國家住宅及都市更新中心送新北市都市設計審議的共有6案，由掛件至核備平均約2.8個月完成，大幅低於一般審議案件平均約4.5個月。