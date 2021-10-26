政黨支持度民調　民眾黨首度「超車」國民黨

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上週投票通過，讓藍營士氣大振。不過，根據台灣民意基金會今（26）日公布10月最新民調，民眾黨支持度首度超過國民黨，暫時躍居台灣第二大政黨。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-26 12:43:06｜2021-10-26 12:44:06
在20歲以上台灣人中，27.1%支持民進黨，16.2%支持國民黨，17.6%支持民眾黨，5%支持時代力量、4.3%支持台灣基進。10月台灣政黨競爭最大的驚奇是，台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越國民黨 1.4 個百分點，暫時躍居台灣第二大黨，是史上第一次;同時。
民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如表示，民眾黨在疫情期間用理性問政跟監督政府，政府卻是講不清楚，面對接下來公投，希望能夠是民意直接表達，而不要變成藍綠對決，唯有撐出第三勢力的中道力量，國家政策才能理性討論。
針對1218四大公投。蔡壁如表示，透過全台公投宣講，讓民眾了解到底公投是在投什麼，是希望為了民眾及下一代健康著想，不希望開放萊豬進口；珍愛藻礁公投則是為保護生態、護藻礁；公投綁大選跟重啟核四，民眾黨不反對核電，但是反對核四再重啟商轉，透過不停的宣傳，希望民眾12月18日公投日踴躍投票。