澎恰恰和解連千毅「婉拒後續合作」　未來計畫曝光

藝人澎恰恰去年宣布欠下巨債、破產，前陣子突然鬧出失聯風波，讓網紅連千毅決定開價2000萬邀他直播賺錢，不過後來卻遭澎恰恰打臉。而昨（25）日晚間澎恰恰突然現身連千毅的直播宣傳自己的泡菜，2人上演世紀大和解，不過澎恰恰未來卻沒有打算與連千毅再次合作。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-26 13:16:59
據《三立新聞網》報導，澎恰恰表示這次會一起合體直播，是因為泡菜工廠老闆的牽線，坦言連千毅要替自己的產品宣傳，所以理所當然要露個臉，不過他透露與連千毅不會再有後續合作，直播重心會放在由林秉文替他牽線的PGTalk通訊軟體平台。
上周澎恰恰與金星集團董事長林秉文一同出席代言簽約儀式，林秉文向《NOWnews今日新聞》透露只花了大約10天的時間，就替澎恰恰接到6支、總共600萬的代言。而澎恰恰努力工作還債之餘，未來是否會與其他直播主、網紅合作，記者透過訊息詢問林秉文，至截稿前仍未獲得回覆。
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