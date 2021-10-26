臉書文件：怕得罪名人帳號　用戶遍全球無力管控

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稱為「臉書文件」（Facebook Papers）的資料是由吹哨人、前臉書產品經理郝根（Frances Haugen）對美國證券管理委員會（SEC）披露，文件經刪節後交給美國國會。
郝根表示，大量的文件和數據證明臉書的領袖「一再且有意地」將企業形象與利潤置於公共利益之上，不顧可能的暴力與風險。
NPR這篇報導點出臉書面臨的4大問題如下。
＊1月6日美國國會大廈暴動後，臉書員工對公司政策進行激烈辯論
面對今年初美國國會動亂，在內部文件中，臉書科技長施若佛（Mike Schroepfer）告訴員工「冷靜」；有員工表示，「長期以來我們一直在助長這場大火，現在失控，我們不該感到驚訝」。另有人回應，「太遲了」。還有人評論，「來到臉書希望改善社會，卻只看到功能不彰與放棄責任」。
臉書雖採取緊急措施防止錯誤訊息進一步傳播，並於1月7日先封鎖當時美國總統川普的帳戶，之後改為永久停權。
然而臉書發言人史東（Andy Stone）在一份聲明中向NPR表示，國會暴力事件的責任不在臉書，而在「那些攻擊國會大廈與鼓動他們的人」。
＊內容標準遭扭曲，多半是怕得罪知名人士
內部文件顯示，臉書針對川普等知名人物的帳號，有一套單獨的查核標準，重要客戶列在名為XCheck的系統。
川普在總統任內發表過爭議性的言論，像是「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的危險性小於流行性感冒」、「兒童幾乎對這種疾病（COVID-19）免疫」。NPR表示，川普的「危險發文」，臉書只刪除一小部分。
臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）向來堅稱，「臉書只是平台不是真相的仲裁者」。不過，上個星期臉書的監督委員會嚴厲批評XCheck計畫，表示公司對內容管理的不同標準不夠坦承。一位臉書發言人表示，公司已請監督委員會評估檢討XCheck計畫。
＊年輕人將臉書內容視為「無聊、誤導和負面」
臉書在2004年草創之初是哈佛大學學生聯繫的網路空間，在過去十幾年的企業發展中，卻愈來愈難吸引年輕人。在美國，臉書成長最多的是高齡者用戶。
科技新聞網站The Verge報導，大多數年輕人認為臉書屬於40到50多歲族群，並批評內容無聊、誤導與負面。
年輕人也擔心個人隱私以及可能「影響福祉」。Instagram是臉書旗下的照片分享社群平台，一項調查顯示，加入Instagram後，有13.5%的英國少女「更頻繁出現自殺念頭」。
＊用戶遍及全球，臉書無力掌控
不只美國社會與政治愈加分歧的矛頭指向臉書，相關內部文件表示，臉書在全球有超過28億用戶，涉及的社會與語言複雜性超乎臉書的掌控能力，在動盪不安或人權遭侵犯的國家特別危險。
比如阿拉伯語方言眾多、且彼此非常不同，報導說，臉書「沒有任何人能說或懂得大半的阿拉伯方言」。
NPR引用美聯社報導，「兩年前，蘋果公司威脅下架臉書和Instagram的應用程式，以免在中東成為交易買賣女傭的工具」。「在阿富汗和緬甸等國，臉書的漏洞使得煽動性語言在社群平台上肆虐」。（編輯：郭中翰）1101026