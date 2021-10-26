被Sandy男友一句話惹怒 吳宗憲開罵「別肖想我女兒」
節目《小明星大跟班》近來邀請Carol、若綺、林舒語等來賓控訴另一半的敗家行為，值得注意的是，主持人吳宗憲透露曾要求未來女婿、吳姍儒（Sandy）設計師男友一件事情，怎料對方的答案讓他氣炸。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-26 17:32:45
有2個小孩的林舒語對老公則蒲愛亂買的行為相當頭痛，她表示老公明明是位室內設計師，卻買一堆和裝潢超不搭的招財擺設，這讓逮到機會的吳宗憲忍不住揶揄：「Sandy也最討厭設計師，跟她在一起的就是室內設計師！」此話一出，吳姍儒紅著臉回應：「我很喜歡，但他不會有這麼醜的東西。」
而讓林舒語最無法容忍的還有一件事：「他常常朋友問一下，就幫人家做（設計）了，整套包下來都是破百萬的，但是他最後只給人家收一個小紅包！」面對老婆的這項指控，則蒲透露是因朋友受疫情影響很辛苦，這話氣得林舒語不顧形象地怒吼：「養小孩就不辛苦嗎？」
對於「室內設計」的話題，吳宗憲也忍不住爆未來女婿的料，激動直呼：「我是岳父了吧？我說這裡有個案子幫我裝潢一下，他（吳姍儒男友）竟然說我想一下，我說想個屁啊！我誰啊！先弄我的，不然我女兒你也別想！」
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