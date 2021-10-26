高市連鎖藥局響應加入　社區毒品防制關懷站亮起來

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毒防局局長林瑩蓉表示，面對毒品樣態百出之危害，政府要強化前端預防及阻絕接觸，尤其新興毒品成分不明常混摻多種毒品，造成人體嚴重不可逆的傷害，毒防局結合醫藥專業設置社區毒品防制關懷站，在社區投入毒品防制宣導、諮詢、關懷及轉介的一站式專業服務，整合民間網絡力量共同阻絕毒品危害，並將防毒意識深植市民生活日常，因此關懷站牌的設計特別放上毒防局的24小時免費服務專線0800770885、官網、臉書、IG及Youtube的QRcode，可以撥打專線尋求協助，也鼓勵民眾掃描QRcode快速掌握毒防知識及活動課程訊息，同時也有毒防局紙本宣導單的發放，協助毒防局擴大宣導涵蓋面，是毒防局最重要的合作夥伴，因此要特別表達對關懷站的無限感謝。
高雄市醫師公會理事長賴聰宏表示，診所、衛生所、藥局一直是社區民眾的好鄰居，與毒防局攜手合作設置「社區毒品防制關懷站」，可拉近民眾的距離，藉由醫事人員之專業推動毒防宣導與關懷服務，能發揮毒品防制的最大效益。
第一藥師公會理事長劉亮君表示，教導民眾正確用藥及避免接觸毒品的危害，不僅是形式的宣導，而是衛教，以專業來為民眾健康把關，藉由醫師、藥師、護理師的專業引導與民眾互動，發揮社區互助精神，相信社區毒品防制工作可以做到最好。
毒防局未來會持續深化社區關懷站的擴點，也會強化專業醫師、藥師投入毒防宣講行列，增強毒防局的宣講師資，攜手努力打造無毒健康城市。