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王必勝爆不倫戀！陳時中：公領域表現傑出、私領域不評論

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長的王必勝爆出不倫戀。（圖／記者李春台翻攝）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長的王必勝爆出不倫戀。（圖／記者李春台翻攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-26 15:03:22｜2021-10-26 15:04:15

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長的王必勝爆出不倫戀，傳出已婚的他與小15歲的護理師外遇多年。對此，衛福部長陳時中今（26）日表示，王必勝公領域表現傑出，但是私領域不評論。

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行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立法院進行施政報告及備詢，會前媒體詢問美國規定11月8日入境美國要打滿2劑認證疫苗，民眾打沒被美方認證的高端疫苗怎麼辦？是否可以混打？陳時中表示，目前沒有相關數據，會持續跟美國爭取，準備相關資料向美國提出。

媒體問王必勝爆出不倫戀？陳時中說，王必勝在公領域表現很傑出，私領域他就不便多談。媒體進一步問，王必勝同時兼任衛福部醫福會執行長，有私德問題，是否覺得還適任嗎？陳時中說，「還不會處理這個（職務）問題」。

至於AZ疫苗是否有棄打潮？陳時中表示，沒有棄打潮，本來數據稍微偏低，但現在已經95％，沒有棄打潮。媒體問高端疫苗要捐贈哪些國家？陳時中表示，外交單位都在溝通中。

媒體詢問與台北市長柯文哲溝通後，北市醫療量能是否足夠？陳時中表示，「相談甚歡」，台北市的醫療量能沒問題，今早他去看花博施打狀況也很順暢。


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