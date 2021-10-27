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樂團主唱創作實力受肯定　女神徐若瑄讚不絕口邀合唱

▲「Shawn尚融」15歲組成noovy樂團，去年被女神Vivian徐若瑄一聽相中，進而有緣一起合唱。（圖 / 索尼音樂）
▲「Shawn尚融」15歲組成noovy樂團，去年被女神Vivian徐若瑄一聽相中，進而有緣一起合唱。（圖 / 索尼音樂）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-27 00:00:00

熱播中的話題影集《2049》探討「科技不斷進步，人類仍然原始」，引吸不同年齡層觀眾熱烈討論，而當中一首為戲貼身創作曲《It's Time》，用最簡單的樂器，演譯老派情歌溫暖的風格，卻出自於22歲noovy樂團主唱Shawn尚融，令人印象深刻；Shawn尚融在《2049》裡共有兩首作品獲得劇組青睞入選，製作方因被DEMO中純淨嗓音感動，改變原來是女生演唱的設定，親邀Shawn尚融為戲獻聲，讓原本只是參與幕後創作的他，意外進一步SOLO出道！

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▲「Shawn尚融」純淨嗓音意外被欽點Solo發新歌。（圖 / 索尼音樂）
▲「Shawn尚融」純淨嗓音意外被欽點Solo發新歌。（圖 / 索尼音樂）

「Shawn尚融」15歲組成noovy樂團，在台日發展經驗中累積出厚實的演出實力，近年更是醉心投入於創作、編曲及製作中，也受到唱片公司製作總監JerryC照顧，有更多為藝人及戲劇寫作的機會，養出堅強創作實力；去年創作曲《好了啦》被女神Vivian徐若瑄一聽相中，進而有緣一起合唱，兩人因而成為一起玩音樂的朋友，Vivian十分欣賞他的音樂才華，也常鼓勵他寫更多的歌，作品被更多人喜歡讓Shawn尚融創作動力大爆發。


《It's Time》是Shawn尚融和製作人JerryC的共同創作，在看完片花和聽完劇情介紹，明確方向後，共花了兩週的時間，就完成第一版的DEMO，JerryC聽完只小調了副歌，即完成了目前上架的版本，兩人在錄音室巧遇同門藝人Ariel蔡佩軒，也讓Ariel蔡佩軒搶先聽了這首歌且大讚很好聽，Shawn尚融事後開心地說：「被才女認可，有暗自竊喜了一下！」

▲特請「天王天后御用小仙姑」 加持Solo 正式定名「Shawn尚融」會大賣。（圖 / 索尼音樂）
▲特請「天王天后御用小仙姑」 加持Solo 正式定名「Shawn尚融」會大賣。（圖 / 索尼音樂）

意外的首支SOLO單曲，唱片公司也不馬虎，認真召開Shawn尚融的命名大會，最後則請出圈內「天王天后御用小仙姑」 為他正式定名為「Shawn尚融」，仙姑說：以「尚融」做為SOLO時的名字，歌曲會深得人心，會大賣！（編輯：薛羽彤）

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