今日最聚焦／3因素讓日圓續貶　專家：現在換匯不智之舉

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至於QE退場的第二階段，可能就是縮表，最後就是升息，陳有忠說，目前華爾街已預期明年第3季末、第4季初可能啟動升息，這樣的話未來美元是持續在走高，近期美元走高也已反應出來，這也加劇日圓貶值。因此，如果美債殖利率持續走高，日圓又是全球最大融資貨幣，投資日圓「無利可圖」，日圓長期以來都受到Carry Trade（利差交易）的困擾，因此投資人會借更多日圓到海外投資，這導致日圓被壓得喘不過氣的原因。
除美債殖利率走高因素之外，日本新冠肺炎疫情控制不好，也是促使日圓貶值的原因。陳有忠認為疫情重創日本內需，也重創日本觀光，尤其日本是觀光大國，每年國際旅客到日本都要換很多日圓，如今邊境都還沒打開，整個觀光收入幾乎少掉9成以上，在沒有換匯需求下，也是壓縮日圓，也讓日圓持續走貶。
至於第三個讓日圓走貶的原因，就是日本為能源採購大國，很多能源燃料都抑賴進口，今年以來能源燃料價格都大幅飆漲，油價看起來只漲不回，也使日本從貿易順差轉逆差，如果油價繼續往上走，不利日圓走勢，在反映貿易逆差下，當然日圓要走貶。陳有忠更直指，「這3大因素恐變成長期現象，未來一年還會持續造成日圓貶值壓力」。
也因為日圓本身面臨利差交易的劣勢，日本長期處於零利率，甚至跟歐洲一樣是負利率，陳時有忠強調這等於你存日圓是「無利可圖」，以台灣人來說，台幣定存都比日圓好，，你怎會捨棄台幣去存日圓定存呢？加上美元在走升，非美貨幣包括台幣、日圓就會貶，只是台灣有鉅額的貿易順差，今年前9月有近400億美元，比去年多了2成，並沒有受疫情影響，出口依然暢旺，在台灣順差，日本逆差之下，台幣兌美元相對較抗跌，這從這陣子新台幣只有小貶就可看出，反而日圓因美元走揚而大貶。
「對日圓來講」未來一年仍前景堪慮」陳有忠這麼說。他更表示，從投資角度不應該選擇日圓，因為你無利可圖，定存也賺不到利息，日圓匯率跌價風險又遠遠大於台幣，當然，不宜在此時把台幣轉到更弱勢的日圓存款，就如同人家說的扁擔兩頭空，不僅利息沒賺到，連匯價也賺不到。
至於這時是否可撿便宜換些日圓現鈔，為未來出國旅遊做準備，陳有忠同樣不建議。他提醒不要一窩蜂盲從，台灣做什麼事都一窩蜂，他覺得「現在換些日圓在手中是不智之舉」，為什麼？一方面現在邊境還沒打開，你也不可能到日本旅遊，搞不好今年冬季可能疫情又反撲，邊境開打的機會不太大，除非明年初國人大部分疫苗都已打2劑，才可能開放出國旅遊。
當然，有些人會說看到23年新低價真的很吸引人，陳有忠說，也許今年初1萬台幣可換3萬6千日圓，現在可換到4萬日圓，多4千日圓在手上讓你蠢蠢欲動，但不要忘了即便現在是23年新低，日圓兌新台幣來到0.245價位，他認為「0.245這關卡搞不好也守不住，可能會看到0.23價位」，也就是說，未來半年有可能還可多2、3千日圓，所以現在就換不是等於白換了嗎？
陳有忠強調，台幣比日圓有升勢，日圓相對台幣更弱勢，因此，若因出國經商留學需求，他不建議這時候預備換一些日圓在手上，可在出境前一天再去機場換就好，因為還可能有更低點可以換。