長跑9年嫁了！真子公主成平民　強調「丈夫不可或缺」

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小室圭先是表示，他是真心愛著真子，希望僅有一次的人生可以和心愛的人一起生活，與真子共築溫暖的家庭，與真子互相扶持。對於結婚的事情造成許多人困擾，他感到相當抱歉。小室圭也在記者會上主動說明他母親的與前未婚夫之間的金錢糾紛，表示將會盡全力解決，針對醜聞造成真子身心受創也感到非常的難過。
真子則表示，關於她的婚事，各方都有不同看法，給大家添麻煩真的很抱歉，並感謝默默關心且未受到不實消息誤導、一路支援他們的人。真子一方面也替小室圭緩頰，表示小室圭的一切行動都有經過雙方討論，像是母親的金錢糾紛是朝著真子所希望的方向解決與發展，另外小室圭2018年赴美留學，也是因為真子希望小室圭能考慮到兩人的未來生活，提前在海外落地生根，才會請他規劃留學。真子強調，對她而言，小室圭是不可或缺的存在，結婚也是忠於他們自己的心意，共同生活下去的必要選擇。
《朝日新聞》報導指出，過去女性皇族結婚時，都會直接使用結婚儀式的會場進行記者會，但這次沒有準備舉行結婚儀式，才會在登記結婚之後舉辦記者會。報導指出，這次記者會的場地費用是由小室夫妻共同負擔。
真子與小室圭2012年在國際基督教大學的留學說明會中相識，並於同年開始交往。兩人愛情長跑5年之後，2017年9月宣布訂婚，原定將在隔年2月舉辦相當於訂婚的「納采之儀」，11月完成婚禮。但在訂婚消息公佈不久，就爆出小室圭的母親與前未婚夫之間的金錢糾紛，為兩人婚事蒙上陰影，2018年2月宮內廳宣布2人的婚禮延至2020年舉辦。
而小室圭也在2018年8月赴美深造研讀法律，卻也讓真子的父親文仁親王不滿，要求小室圭向社會說明原委，在2019年小室圭分表書面說明表示他認為母親的金錢問題「已經解決」，並於今年4月再度發表長達28頁的書面文書，鉅細靡遺交代金錢糾紛始末。期間真子也曾發出聲明表達想婚意願。小室圭今年9月27日睽違3年返回日本，並於兩人也在26日時登記結婚。
在結婚申請書提出之後，真子變成民間人士，並且離開秋篠宮宅邸，根據了解，真子會與小室圭先居住在東京都內的公寓，小室圭會先回美國工作，真子恢復平民身分之後必須等申辦好護照，才會跟小室會合，在美國展開新生活。
日本皇室上一次傳出喜訊是2018年的高圓宮家三女守谷絢子結婚，《共同社》報導指出，真子公主與小室圭結婚，有諸多破例之處，讓民眾再次質疑日本《憲法》下皇族人權相關議題，以及象徵天皇制的意義。考慮到外界批評，宮內廳表示真子將不實施皇室慣例儀式，離開皇室時由國家支付的一次性補貼也依據真子的意向，不予支付。
真子結婚脫離皇籍之後，日本皇室成員變為共計17人，包括男性5人、女性12人。