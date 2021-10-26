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長跑9年嫁了！真子公主成平民　強調「丈夫不可或缺」

▲真子公主與小室圭登記結婚之後，於東京的飯店召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲真子公主與小室圭登記結婚之後，於東京的飯店召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-26 16:32:59

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子內親王在已經在26日上午與大學同學小室圭登記結婚，成為民間人士，並且改名為「小室真子」。兩人登記結婚之後，同日在東京都內的飯店召開記者會。真子在記者會上表示，小室圭對她而言是不可或缺的存在，而小室圭也針對親人的金錢醜聞回應，表示「會盡所能地解決」。根據了解，兩人在結婚之後，會先在東京生活，隨後再前往美國展開新生活。

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綜合日媒報導，在登記結婚之後，真子身穿著水藍色連身裙，與穿著深藍色西裝的小室圭一同進入記者會現場。這是真子首度以「小室真子」的身份，與丈夫一同召開記者會，兩人以事先準備好的演講稿交叉宣讀。

小室圭先是表示，他是真心愛著真子，希望僅有一次的人生可以和心愛的人一起生活，與真子共築溫暖的家庭，與真子互相扶持。對於結婚的事情造成許多人困擾，他感到相當抱歉。小室圭也在記者會上主動說明他母親的與前未婚夫之間的金錢糾紛，表示將會盡全力解決，針對醜聞造成真子身心受創也感到非常的難過。

真子則表示，關於她的婚事，各方都有不同看法，給大家添麻煩真的很抱歉，並感謝默默關心且未受到不實消息誤導、一路支援他們的人。真子一方面也替小室圭緩頰，表示小室圭的一切行動都有經過雙方討論，像是母親的金錢糾紛是朝著真子所希望的方向解決與發展，另外小室圭2018年赴美留學，也是因為真子希望小室圭能考慮到兩人的未來生活，提前在海外落地生根，才會請他規劃留學。真子強調，對她而言，小室圭是不可或缺的存在，結婚也是忠於他們自己的心意，共同生活下去的必要選擇。

《朝日新聞》報導指出，過去女性皇族結婚時，都會直接使用結婚儀式的會場進行記者會，但這次沒有準備舉行結婚儀式，才會在登記結婚之後舉辦記者會。報導指出，這次記者會的場地費用是由小室夫妻共同負擔。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子公主與小室圭登記結婚之後，於東京的飯店召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）
真子與小室圭2012年在國際基督教大學的留學說明會中相識，並於同年開始交往。兩人愛情長跑5年之後，2017年9月宣布訂婚，原定將在隔年2月舉辦相當於訂婚的「納采之儀」，11月完成婚禮。但在訂婚消息公佈不久，就爆出小室圭的母親與前未婚夫之間的金錢糾紛，為兩人婚事蒙上陰影，2018年2月宮內廳宣布2人的婚禮延至2020年舉辦。

而小室圭也在2018年8月赴美深造研讀法律，卻也讓真子的父親文仁親王不滿，要求小室圭向社會說明原委，在2019年小室圭分表書面說明表示他認為母親的金錢問題「已經解決」，並於今年4月再度發表長達28頁的書面文書，鉅細靡遺交代金錢糾紛始末。期間真子也曾發出聲明表達想婚意願。小室圭今年9月27日睽違3年返回日本，並於兩人也在26日時登記結婚。

在結婚申請書提出之後，真子變成民間人士，並且離開秋篠宮宅邸，根據了解，真子會與小室圭先居住在東京都內的公寓，小室圭會先回美國工作，真子恢復平民身分之後必須等申辦好護照，才會跟小室會合，在美國展開新生活。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲妹妹佳子公主在真子公主告別時，緊緊抱住姊姊。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子公主26日上午離開住所，前往政府機關登記結婚。（圖／美聯社／達志影像）
日本皇室上一次傳出喜訊是2018年的高圓宮家三女守谷絢子結婚，《共同社》報導指出，真子公主與小室圭結婚，有諸多破例之處，讓民眾再次質疑日本《憲法》下皇族人權相關議題，以及象徵天皇制的意義。考慮到外界批評，宮內廳表示真子將不實施皇室慣例儀式，離開皇室時由國家支付的一次性補貼也依據真子的意向，不予支付。

真子結婚脫離皇籍之後，日本皇室成員變為共計17人，包括男性5人、女性12人。

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