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音樂盛事高雄發聲！高流開幕、金音創作獎頒獎移師高雄

▲高雄將連續舉辦兩大重要音樂性活動，包含高流開幕及金音創作獎頒獎典禮。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄將連續舉辦兩大重要音樂性活動，包含高流開幕及金音創作獎頒獎典禮。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-26 16:54:09

高雄流行音樂中心經過多年的建設與籌劃，即將盛大開幕正式啟用。文化部作為高流建設的主要單位，更加碼宣布將在高雄連續舉辦兩大重要音樂性活動，除了10月31日高流開幕外、11月6日首次將金音創作獎頒獎典禮移師高雄。

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隨著疫情解禁、場地場租優惠策略持續加溫，各大演出團體持續接洽，高流後續即將登場的活動有，「真愛路1號」開幕系列活動、11月6日「金音創作獎頒獎典禮」、12月4日「臺灣文化啟蒙運動 高雄紀念音樂會」，甚至是今年底萬眾期待的跨年驚喜及明年5月強勢回歸的「鼓鼓呂思緯巡迴演唱會」也都蓄勢待發。

▲高雄流行音樂中心經過多年的建設與籌劃，即將盛大開幕正式啟用。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄流行音樂中心經過多年的建設與籌劃，即將盛大開幕正式啟用。（圖／高市府文化局提供）
高流董事長暨高市府文化局局長王文翠指出：「透過長年累積的扶植型音樂推廣政策，我們從『南面而歌』找到了很多屬於臺語的好創作，更從『青春尬歌』發現了屬於很多屬於年輕一代的音樂創作能量，也讓『活化流行音樂創作表演空間示範計畫』開創了無數充滿音樂能量的場域。現在更透過疫情期間的場館優惠減免、甚至是最近申請非常踴躍的『高雄流行音樂中心音浪塔影音築港計畫』，都一次次地展現打造南方影視音產業基地的決心。」此外更將高流以「前店後廠」的形式，持續結合各式新型態流行音樂展演節目內容，同時加值影視音服務內容及整合線上線下服務，建立起完整的產業展演產業鏈。

高流執行長李欣芸表示：「今年下半年後，高流將有各式各樣的演唱會陸續登場，除了演出外，在長期目標部分，高流更肩負人才培育、流行音樂發展的使命。4月起開啟一系列的開幕暖身活動，從音樂出發，跨越文化藩籬，結合數位科技及多元藝術，以大南部地區為主，涵蓋區域內的各級學校及對音樂有興趣之民眾，深耕地區的音樂推廣。高流也積極地希望與各單位合作請益，將優秀的新血帶進高流，也期望高流走入產業，雙方可以進行各式各樣的產學合作，帶給所有朋友更廣闊的音樂世界。」

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