音樂盛事高雄發聲！高流開幕、金音創作獎頒獎移師高雄

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高流董事長暨高市府文化局局長王文翠指出：「透過長年累積的扶植型音樂推廣政策，我們從『南面而歌』找到了很多屬於臺語的好創作，更從『青春尬歌』發現了屬於很多屬於年輕一代的音樂創作能量，也讓『活化流行音樂創作表演空間示範計畫』開創了無數充滿音樂能量的場域。現在更透過疫情期間的場館優惠減免、甚至是最近申請非常踴躍的『高雄流行音樂中心音浪塔影音築港計畫』，都一次次地展現打造南方影視音產業基地的決心。」此外更將高流以「前店後廠」的形式，持續結合各式新型態流行音樂展演節目內容，同時加值影視音服務內容及整合線上線下服務，建立起完整的產業展演產業鏈。
高流執行長李欣芸表示：「今年下半年後，高流將有各式各樣的演唱會陸續登場，除了演出外，在長期目標部分，高流更肩負人才培育、流行音樂發展的使命。4月起開啟一系列的開幕暖身活動，從音樂出發，跨越文化藩籬，結合數位科技及多元藝術，以大南部地區為主，涵蓋區域內的各級學校及對音樂有興趣之民眾，深耕地區的音樂推廣。高流也積極地希望與各單位合作請益，將優秀的新血帶進高流，也期望高流走入產業，雙方可以進行各式各樣的產學合作，帶給所有朋友更廣闊的音樂世界。」