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國民黨兩岸政綱　加入朱立倫主張的「求同尊異」

▲國民黨新版兩岸政綱，納入黨主席朱立倫主張的求同尊異。（圖／資料照片）
▲國民黨新版兩岸政綱，納入黨主席朱立倫主張的求同尊異。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-10-26 16:45:39

國民黨全代會將在30日召開，會中將通過新版政綱，其中兩岸部分更是焦點。據了解，兩岸政綱部分延續過去脈絡，但在「遵守憲法為處理兩岸關係之基礎」一章內，具體加入了從「求同存異」 進一步走向「求同尊異」，這是國民黨主席朱立倫過去一貫堅持的基調及主張。

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朱立倫從新北市長任內，對於兩岸的基礎論調就是求同尊異，除了求同存異之外，更希望彼此可以尊重差異；朱立倫此次當選主席後，回覆中國共產黨的賀電中，也提到求同尊異的精神，從對岸發送賀電祝賀朱立倫當選主席可見，這也是對岸可以理解的說法。

至於政綱其他部分也提到，「開創兩岸經貿雙贏局面」、「推動兩岸深化交流」、「服務台商、台生不中斷」、「維護台海和平是兩岸共同責任」，可以看出持續深化民間互動的基調。其中推動兩岸深化交流，則是以朱立倫在競選主席期間提出的六大社會力交流為基礎。

政綱中提及，透過「兩岸論壇」及各類交流平台，增加多元對話機制；兩岸皆應憑藉「對等」、「尊嚴」原則，保障與促進民間社會力往來，積極參與學術、宗教、體育、文化、城市及經貿交流，在互動中增進彼此了解、累積善意，共同為兩岸和平與繁榮努力。

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