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帶小孩搭捷運！媽站電扶梯左側遭「飆三字經」：欺善怕惡

▲有位媽媽帶著兒子到搭捷運，卻因為在手扶梯上站穩左側，遭到路人「飆三字經」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有位媽媽帶著兒子到搭捷運，卻因為在手扶梯上站穩左側，遭到路人「飆三字經」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 17:26:02

台北捷運在數年前就取消搭電扶梯要靠右邊站的公告，但仍有許多民眾遵守「靠右站」的舊觀念。近期有位媽媽帶著兒子到搭捷運，卻因為在手扶梯上站穩左側，遭到路人「飆三字經」，詳細經過也引發網路熱議。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到「手扶梯左右之爭，在剛剛差點被我遇上了，我帶著我女兒站在左手邊，這時候我後面的男生跟我說借過，結果另一個男生就開始碎唸、對著我叫罵髒話，讓我立刻不想讓位了」。

而這位碎碎念的男士一直到下手扶梯前都還在碎嘴，原PO也在下手扶梯那一刻爆發，回嗆男子「請問有規定左邊不能站嗎？有嗎？」男子見到原PO強硬的態度，也立刻閉嘴跑走。

▲原PO帶著兒子在捷運站遭到路人髒話問候。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲原PO帶著兒子在捷運站遭到路人髒話問候。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
不少網友看完後也紛紛回應「左邊本來就能站 而且建議 左右站比較安全平衡, 最好不要走動」「趕時間不提早出門，也不搭計程車，我也很討厭手扶梯在那邊借過的人，旁邊又不是沒樓梯」「都已經宣導很久，手扶梯走動很不安全了」、「這種人就是看女生好欺負吧」。

針對電扶梯的站位問題，台北捷運公司在2017年就曾回應，表示積極以「緊握扶手、站穩踏階」口號宣導，電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。（編輯：潘毅）

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