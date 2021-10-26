「抗疫女神」賈永婕代言鮮乳惹議　呼籲廠商2件事

賈永婕前陣子在疫情期間，號召商界、娛樂圈等友人捐贈醫療器材、防疫物資，齊心替醫護集氣而被封為「抗疫女神」，不過形象良好的她，日前因替備受爭議的林鳳營鮮乳代言，引發部分網友反彈，認為此廣告與其形象不符，對此，賈永婕今（26）日出席公益活動時，也親自說出對於該爭議的真實心聲，並呼籲廠商2件事情。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-26 17:07:51
賈永婕透露這次代言是和家人、公司討論了2個星期才做出的決定，坦言沒有被外界的流言蜚語影響太大，認為很多事情都有不同的面相。賈永婕也表示自己除了要求廠商堅持商品品質之外，也呼籲對方要推廣公益：「你們（廠商）比別人更要回饋社會，也有更大的責任。」
事實上，賈永婕日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，在溝通過程，感受到林鳳營對品質把關嚴謹，未來會督促品牌繼續努力，後續代言活動也不受影響。
賈永婕今天擔任愛心大使，替公益繪本《小玫瑰》站台、為孩子發聲，希望大家能看見這群「小玫瑰們」的成長歷程及需求，同時邀請社會大眾，一同守護孩子健康長大，關注身邊的每一個孩子。
※【NOWnews 今日新聞
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