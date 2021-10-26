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「抗疫女神」賈永婕代言鮮乳惹議　呼籲廠商2件事

▲賈永婕代言林鳳營鮮乳惹議，親自吐露心聲。（圖／慈懷基金會提供、賈永婕臉書）
▲賈永婕代言林鳳營鮮乳惹議，親自吐露心聲。（圖／慈懷基金會提供、賈永婕臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-26 17:07:51

賈永婕前陣子在疫情期間，號召商界、娛樂圈等友人捐贈醫療器材、防疫物資，齊心替醫護集氣而被封為「抗疫女神」，不過形象良好的她，日前因替備受爭議的林鳳營鮮乳代言，引發部分網友反彈，認為此廣告與其形象不符，對此，賈永婕今（26）日出席公益活動時，也親自說出對於該爭議的真實心聲，並呼籲廠商2件事情。

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▲防疫女神賈永婕代言林鳳營鮮乳，引發網友關注。（圖／翻攝賈永婕FB）
▲賈永婕代言林鳳營鮮乳，引發網友關注。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕透露這次代言是和家人、公司討論了2個星期才做出的決定，坦言沒有被外界的流言蜚語影響太大，認為很多事情都有不同的面相。賈永婕也表示自己除了要求廠商堅持商品品質之外，也呼籲對方要推廣公益：「你們（廠商）比別人更要回饋社會，也有更大的責任。」

事實上，賈永婕日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，在溝通過程，感受到林鳳營對品質把關嚴謹，未來會督促品牌繼續努力，後續代言活動也不受影響。

賈永婕今天擔任愛心大使，替公益繪本《小玫瑰》站台、為孩子發聲，希望大家能看見這群「小玫瑰們」的成長歷程及需求，同時邀請社會大眾，一同守護孩子健康長大，關注身邊的每一個孩子。

▲賈永婕今天擔任愛心大使，替公益繪本《小玫瑰》站台。（圖／慈懷基金會提供）
▲賈永婕今天擔任愛心大使，替公益繪本《小玫瑰》站台。（圖／慈懷基金會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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