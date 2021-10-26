聯發科Q3 EPS 17.92元續創新高 單季毛利率46.7%
聯發科第3季法說會今（26）日登場，第3季毛利率46.7%，單季淨利283.61億元，季增2.8%，年增112.2%，單季每股淨利17.92元，續創單季獲利新高。公司營運再次超標，繼去（2020）年營收首次突破3,000億台幣大關，展望今（2021）年全年營收可望突破4800億台幣。在營收基期新高之上，營收年成長仍超過5成，毛利率超過46%高標，營收及獲利成績表現皆為歷年最佳表現。
記者許家禎/台北報導
2021-10-26 17:15:19
聯發科第3季合併營收達1310.74億元，季增4.3%，年增34.7%。毛利率46.7%，季增0.5個百分點，年增2.5個百分點。營業利益292.87億元，季增1.6%，年增100.2%，單季營業利益率22.3%，季減0.6個百分點，年增7.3個百分點。第3季淨利283.61億元，季增2.8%，年增112.2%，淨利率為21.6%。單季每股淨利17.92元，高於第二季的17.44元，也優於去年同期的8.42元，續創單季獲利新高。
聯發科認為，2022年的5G手機晶片市況將價量齊揚，鎖定攻佔旗艦級市場，主要的品牌皆已採用聯發科技5G旗艦晶片，預計於今年底逐步對營收貢獻，並於明年第一季放量，持續穩坐市佔龍頭，未來也將推出更多旗艦級產品。
聯發科指出，過去幾年在全球激烈競爭與諸多不確定的環境下，公司仍展現持續提升營收與獲利，並能更有韌性地面對市場波動。
公司長期投資關鍵技術並以堅強執行力的穩固基礎，將更積極掌握市場契機，過去這幾年累積的優勢也將在2022年持續展現，有信心2022年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年，對前景充滿信心。
聯發科年初上調現金股利配發率至80%至85%，2021年前三季每股盈餘為51.57元，考量市場對全年估計，再加上公司承諾的連續四年固定配發16元現金股利，以現今股價946元計算，約有7.1%的現金殖利率，聯發科認為不論從現金配發金額、金額成長幅度、殖利率或獲利規模皆很有競爭力。