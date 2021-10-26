少東蔡宗翰致歉！國泰世華銀ATM出包 提補償案代價千萬
國泰世華銀行因更換系統導致ATM連兩天出包，針對近4萬筆交易異常，不僅金管會主委黃天牧今（26）日親自聽取國泰世華銀行說明處置作為、檢討等，並希望展現應有的態度，國泰世華銀行董事長郭明鑑、副董事長蔡宗翰及總經理李偉正下午也召開線上記者會，除向客戶致歉之外，也提出補償方案，不僅提供受影響客戶一年5次台幣跨行交易免手續費，同時，對所有民眾包括國泰世華銀行客戶及非客戶，至10月底亦同樣享5次免費跨行提款，合計銀行手續費補貼費用達1000萬元。
記者顏真真/台北報導
2021-10-26 17:50:37
郭明鑑一開始也說明ATM當機始末，為提升跨行提款及轉帳交易的安全性及備援能力，國泰世華銀行在10月17日完成金融交易前置系統與資料庫後端系統升級，導致10月18日及10月19日交易尖峰時段陸續發生部分提款及轉帳交易未能完成，經查主要是因為該系統升級後影響作業效能所致。
國泰世華銀副總鄭有欽則補充表示，國泰世華銀目前全台有4915台ATM，每天平均交易筆數達33萬筆，此次2天總共3%的交易筆數受到影響，包括跨提、跨轉、股款交割等交易，兩天共有3萬9314筆交易異常，已就整個處理狀況作了解，目前款項已返回給客戶帳戶。也有民眾反映透過系統買股票的交割款受影響，透過客服分行提出都會提供協助。
郭明鑑會中也強調，事件發生後傾有力量及最快的速度來校正錯誤，確保客戶在權益不受影響下，得到補償，國泰世華銀也深刻反省學習，期望能在未來持續以維護客戶權益為優先，提高服務品質，以更高規格方式來檢視及要求，建構讓客戶安心放心的金融服務環境。至於人員事後懲處方面，他說已請稽核單位從個角度檢討，查實情況會做出相關人員懲處。
國泰世華銀今日也提出補償方案，除提供受影響近4萬國泰世華銀客戶為期1年內5次台幣跨行交易免手續費，包含轉帳跟提款，事後手續費匯入客戶帳戶。另外，也針對所有民眾，包括非自行客戶及自行客戶，未來4天至月底前透過國泰世華銀ATM享有5次跨行提款免手續費的優惠，同樣也會事後返還給民眾的帳戶當中，總計補貼費用達1000萬元。