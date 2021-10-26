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「扁琉璃蟻」婚飛歷年最低　陳其邁爭取經費降低民眾困擾

▲為避免「扁琉璃蟻」婚飛期間造成民眾困擾，市長陳其邁請區公所宣導居民使用誘蟻燈具誘殺飛蟻的同時，也積極爭取中央預算，以挹注防治所需經費。(圖／高市府提供)
▲為避免「扁琉璃蟻」婚飛期間造成民眾困擾，市長陳其邁請區公所宣導居民使用誘蟻燈具誘殺飛蟻的同時，也積極爭取中央預算，以挹注防治所需經費。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-26 18:20:11

高市府農業局今(26)日在市政會議中，專案報告高雄防範「扁琉璃蟻」滋擾的工作重點，強調民眾普遍反映今(110)年婚飛規模較歷年低。市長陳其邁除肯定農業局等相關局處的努力，讓整體防治效果較去年大幅改善，同時，在「扁琉璃蟻」婚飛期間請區公所宣導居民使用誘蟻燈具誘殺飛蟻，並積極爭取中央預算，以挹注防治所需經費。

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▲高市府農業局今(26)日在市政會議中，專案報告高雄防範「扁琉璃蟻」滋擾的工作重點，強調民眾普遍反映今(110)年婚飛規模較歷年低。(圖／高市府提供)
▲高市府農業局今(26)日在市政會議中，專案報告高雄防範「扁琉璃蟻」滋擾的工作重點，強調民眾普遍反映今(110)年婚飛規模較歷年低。(圖／高市府提供)
近年來受氣候變遷等因素影響，族群數量大幅增長，並因其具趨光特性而大量進入屋內，造成民眾困擾。高雄市長陳其邁今天在市政會議中為確實降低「扁琉璃蟻」滋擾，請農業局備妥「扁琉璃蟻」防治文宣，區公所於每年1月起開始加強宣導，同時動員里、鄰長、居民落實居家環境清潔、布餌等防治工作，必要時請農業局會同區公所定期針對重點區域進行巡檢。

同時，針對日前鹽埕區城中城大樓火災事件，為撫慰受災戶的傷痛，陳其邁也要求各單位給予最妥善照顧，市府將以家庭為中心、一對一提供各項醫療、社福、安置、住宅、就業與法律扶助等協助，相關機關應持續追蹤關懷，至於各界善款運用市府也會秉持公開透明原則，審慎周全規劃。

至於在防疫會議上，陳其邁也要求相關局處掌握長輩常去的場所，包含社區活動中心、長照中心等，鼓勵長輩們接種疫苗；另可考慮在捷運站等青年朋友出入的地點提供接種服務，增加接種便利性，同步提高疫苗涵蓋率。

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