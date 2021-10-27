萬聖節吹韓風　香草牛奶配正白紅拉麵驚豔全趴踢

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正白紅拉麵共有三種選擇，先說說湯頭，綠色的正麵是素食者也大推一款，千萬不要聽到素食就覺得很清淡無味，正麵的湯頭以豆子做的菜湯代替精肉，再用植物性原料製成的純素食湯麵，用大蒜炒菜籽油並從菜籽中提取油將兩種成分混合製成調味醬提升香氣和味道，因此喝起來風味十足；白麵則是以150°以上的高溫，將蛤蜊、蝦等海鮮材料和牛骨結合而成，濃縮的過程仍需控制魚腥味並保留風味，因此湯汁口感相對清爽甘甜。而紅麵亦是以大蒜和牛肉為基底，使用紅辣椒來增加濃烈的辛辣味，並連同胡椒粉、油、蔥和牛骨湯放入大鍋中攪拌，再加辣椒調料的牛肉蘑菇風味，也正是這款拉麵擄獲了趙寅成的心，也適合喜歡重口味的朋友。
麵體採用非油炸，且經過韓國專利認證的生拉麵，就算丟進滾水煮5~10分鐘，都能保持麵體本身的Ｑ彈，光是看到料包能倒出整片大蒜就覺得誠意滿滿。
常去韓國的朋友肯定都知道賓格瑞（Binggrae）這個國民飲料品牌，其香蕉牛奶更是必喝款，但近期推出了人氣超高的香草牛奶，讓喜愛香草味的韓國人趨之若鶩！如果你本身也是喜歡香草冰淇淋的風味，那這款飲品絕對會成為你近期的最愛。
濃郁的奶香與香草香，顛覆了以往我們所喝到類似飲品的甜度，香醇不膩，除了單喝，也非常適合用來調佐黑咖啡，不但會讓咖啡的苦味變淡，濃郁的奶香跟香草氣味，更是讓咖啡層次更加提升，喝起來相當順口，熱愛健身的朋友也可以跟乳清混搭，手搖之後不但風味層次豐富，也讓口感更柔順。值得一提的是，若是吃完上述所提的拉麵覺得辣，作為解膩解辣再適合不過，也是朋友到場時招待飲品的不二之選，加上草莓跟哈密瓜，一共四種風味，日後都可以在7-11買得到唷！
有正餐有飲料當然少不了水果，提到水果更是不能少了「柑橘之島」－濟州島的蜜柑，因為是韓國唯一盛產蜜柑的地方，在當地也將蜜柑應用得淋漓盡致，最有名的便是將其切片烘乾，製作成柑橘巧克力，如今新鮮蜜柑空運來台，除了可直接食用，也可以打成果汁，或搭配蕈菇及燻雞做成蜜柑披薩、蜜柑海鮮沙拉、蜜柑乳酪甜點，都讓聚會所能品嘗的美食更具濟州風情，不用出國也可以享受到滿滿的在地風味。
《魷魚遊戲》本身也是一部重口味的影集，因此觀影過程吃吃喝喝 ，少不了需要準備一些小菜，特別是韓式泡菜，用味蕾來緩減緊張肅殺的氣氛正好！這次韓國商品展也可以買到SEMINE KITCHEN調製的泡菜醬，如生拌大白菜、蘿蔔泡菜、韭菜聰泡菜等，五分鐘就可以完成前置作業；或是可以搭備白種元的午餐肉，據說連防彈少年團都非常喜愛這款午餐肉，本身也可以用來搭配泡麵或泡菜鍋，讓韓國人餐桌最常出現的配菜也都一應具全。
而一炮而紅的地獄奶奶金守美也帶來了非常道地的韓國家常料理－辣炒小章魚，直接將冷凍的調理包放入鍋中拌炒四分鐘，一個人口味加入辣椒和蔥或韭菜就可上菜，也是非常方便省時的選擇。
夜深了若想來點消夜，特別是最近天氣涼得比往年要早，能有熱湯相伴，聚在一起的朋友也會備感窩心。可以利用白種元萬能料理炒醬，隨手就能炒一盤炒飯、炒烏龍麵或是炒豬肉，一小匙就可以提升料理的風味；此外還有讓人很難再對白飯Say NO的SEMINE KITCHEN「偷飯賊小菜」，有豬肉、鵪鶉蛋、牛肉、辣炒魷魚絲、炒鯷魚可選擇，皆是用膳府的秘製醬汁搭配燉煮，香醇入味，都是宵夜場的好朋友！最後煮一鍋熱騰騰的味噌湯作為聚會的ending，膳府及白種元也都有提供精心特製，且風味獨特的醬，不用特別加其他調味料，就可以端出多種變化的味噌湯品。
這麼多韓式料理網羅了正餐、飲料、小菜、消夜及湯品，想在家辦一場韓風十足的趴踢真的不再是難事，只要把握時間到各地新光三越逛一圈，就能一次把這些道地的美味直接搬回家，而且現場購買比平常透過網路代購要享有更多折扣優惠，香草牛奶買二送一，正白紅拉麵買四送一，超划算，若真的沒有時間到現場採購，也可以透過BKshop網站訂購你想準備的食材，一起讓今年萬聖更具有東方色彩。
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