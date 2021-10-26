COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

迎戰公投！蘇貞昌籲國人：對政治操作的公投投下不同意票

▲行政院長蘇貞昌表示，公投是對事不對人，政府要跟國人清楚報告，希望大家支持蔡政府，對政治操作的公投投下不同意票。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌表示，公投是對事不對人，政府要跟國人清楚報告，希望大家支持蔡政府，對政治操作的公投投下不同意票。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-26 17:51:13｜2021-10-26 18:14:44

台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的滿意度都過半，不過無論萊豬、藻礁公投與公投綁大選等3案公投，同意比例皆超過不同意甚多，僅有核四公投較為接近，但同意比例仍高於不同意。民進黨立委莊瑞雄今日質詢蘇貞昌時提及此事，蘇回應，公投是對事不對人，政府要跟國人清楚報告，希望大家支持蔡政府，對政治操作的公投投下不同意票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌說，行政團隊對民調都非常注意，謝謝在這民調裡面有過半國人同胞對蔡英文及他個人表示滿意，「這不是我個人成績，是整個行政團隊大家一起努力，非常感謝，我想我們團隊會更努力」。

蘇貞昌也說，四個公投其實是對事不對人，應該就事論事，例如重啟核四這案，昨天他在新北市與新北市長侯友宜交談，侯說連核廢料都沒辦法處理，所以未來政府要更努力，讓人民看到這些問題其實都關係國家進步與發展。

蘇貞昌也說，萊豬要符合國際標準，國民黨開放萊牛，還揪團吃牛肉麵，反而把萊豬講成毒豬，美國一定不接受。我國跟美國貿易已經2兆3000多億，要跟人家做生意，要賣人卻不准人來這不對，政府以科學證據、國際標準把關，一定要能夠走出去。

蘇貞昌說，所有事情要跟國人同胞報告，他相信國人會用理性與智慧判斷，最後希望國人同胞支持蔡政府，並對政治操作的公投投下不同意票，台灣才會更有力。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀