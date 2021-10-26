迎戰公投！蘇貞昌籲國人：對政治操作的公投投下不同意票
台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的滿意度都過半，不過無論萊豬、藻礁公投與公投綁大選等3案公投，同意比例皆超過不同意甚多，僅有核四公投較為接近，但同意比例仍高於不同意。民進黨立委莊瑞雄今日質詢蘇貞昌時提及此事，蘇回應，公投是對事不對人，政府要跟國人清楚報告，希望大家支持蔡政府，對政治操作的公投投下不同意票。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-26 17:51:13｜2021-10-26 18:14:44
蘇貞昌說，行政團隊對民調都非常注意，謝謝在這民調裡面有過半國人同胞對蔡英文及他個人表示滿意，「這不是我個人成績，是整個行政團隊大家一起努力，非常感謝，我想我們團隊會更努力」。
蘇貞昌也說，四個公投其實是對事不對人，應該就事論事，例如重啟核四這案，昨天他在新北市與新北市長侯友宜交談，侯說連核廢料都沒辦法處理，所以未來政府要更努力，讓人民看到這些問題其實都關係國家進步與發展。
蘇貞昌也說，萊豬要符合國際標準，國民黨開放萊牛，還揪團吃牛肉麵，反而把萊豬講成毒豬，美國一定不接受。我國跟美國貿易已經2兆3000多億，要跟人家做生意，要賣人卻不准人來這不對，政府以科學證據、國際標準把關，一定要能夠走出去。
蘇貞昌說，所有事情要跟國人同胞報告，他相信國人會用理性與智慧判斷，最後希望國人同胞支持蔡政府，並對政治操作的公投投下不同意票，台灣才會更有力。