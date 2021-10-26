狗狗潔牙骨怎麼挑？專業獸醫推「4步驟」：選對很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
條件一：適口性好（願意吃才是重點）
任何需要被吃進去的東西（飼料、罐頭、保健食品、有些除蟲藥等等），最重要的當然是「狗狗願意吃」，否則產品再健康、機能再好，一切都是白搭。
條件二：成分天然有效，天天吃才安心
很多毛爸媽不知道，其實潔牙骨是可以天天吃的口腔保健品（如果沒有刷牙習慣的狗狗更需要），前提是要挑選成分天然的產品，對狗狗來說也較好消化。
以下以某牌潔牙骨的成分為例，列舉幾項對犬貓口腔有益的成分，毛爸媽可參考看看：
1、螺旋藻：是一種藍綠色的藻類，含有豐富蛋白質；具有強大的抗氧化功能，可以幫助中和自由基；可增強免疫系統，並維持胃腸道健康及排毒。
2、薑黃：是天然抗氧化劑，薑黃素對動物的益處是有目共睹的，能夠減少炎症並降低血栓風險。
3、薄荷油：可促進胃腸道健康，並維持口腔清新。
建議每天可以在狗狗吃過晚上的飯後，或是幫狗狗刷過牙之後，給狗狗吃一根潔牙骨。
條件三：選擇特殊形狀、大小及軟硬度適中
潔牙骨的主要潔牙原理，是狗狗在咀嚼時以「物理摩擦」的方式，幫助狗狗達到清除牙齒上的牙垢及口腔清潔的效果；因此，建議可以挑選大小及軟硬度適中的潔牙骨，如果是星星形狀更容易磨到後面難以清潔的臼齒。
條件四：包裝資訊完整
除了基本的品名、成分、製造日期、保存期限以外，其他如營養成分表、建議用量（每日）、什麼動物適用、使用方法、注意事項、原產地、保存方式及製造商（或代理商）資料等等，都需要完整出現在產品包裝上。
吳乃聖獸醫師再補充說明，在挑選狗狗潔牙骨時，也可以看一下有沒有經過VOHC認證。簡單來說，VOHC類似台灣健康食品的小綠人標章一樣，是具有科學實證指標性的認證，VOHC委員主要由牙科專科獸醫師組成，訂定嚴格的牙齒保健產品科學檢驗流程，用來檢測產品是否能有效減少牙菌斑、牙結石等功效。
相信毛爸媽對於潔牙骨的挑選已經有更多的了解。挑選潔牙骨時，是否能有效清潔固然重要，但產品對狗狗的整體健康是否有幫助也是需要考慮的一大要點。此外，為了牠們的安全，請衡量家中狗狗的體型，謹慎挑選適合牠的潔牙骨大小及軟硬度，也是毛爸媽重要的責任！
最後，吳乃聖獸醫師也要提醒毛爸媽，並不是只吃潔牙骨就能讓狗狗擁有一口好牙，還要搭配「刷牙」及「定期的口腔檢查」，缺一不可，才能真正照顧好毛孩的口腔！
如果毛孩已經有口腔相關問題，也一定要尋求獸醫師的建議和醫療輔助，並依照疾病嚴重程度及毛孩的個性，來討論日常該如何建立良好的潔牙習慣、正確的刷牙方式等等。（編輯：李惠婷）
★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
★更多獸醫師建議的毛孩衛教照養知識，請上「PetTalk：說寵物」臉書
★線上獸醫師諮詢服務，立即詢問毛孩問題 http://bit.ly/2P9auha