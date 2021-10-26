義大世界跨年煙火秀 四大主題、888秒展「開闊與希望」
隨著疫情趨緩，防疫規定再放寬，義大世界搶先宣布將舉辦跨年活動，「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」設計四大主題，施放888秒大型藝術煙火，將以絕美火樹銀花點亮南台灣的夜空。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-26 18:04:34
義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，今年煙火將在義大世界大草坪施放，共分為四大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，煙火設計概念強調「開闊與希望」，高空煙火將運用大草坪斜坡的地形，佈署各尺寸煙火彈從多點、多角度施放，並採用全新訂製的特殊施放器材，使煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，此外，今年將再度採用頂級尺玉煙火，以新工法擴大施放效果，視覺饗宴更盛大。
義大世界指出，2021年全球面臨新冠肺炎的挑戰，疫情衝擊生活，帶來不安，感謝全台團結抗疫，成功控制疫情，大家才能一起迎接2022年。因此，這次義大世界跨年主題，特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。
義大皇家酒店與義大天悅飯店推出三天二夜住房專案，入住2021年12月31日、2022年01月01日二晚、含翌日早餐、跨年晚餐，皇家酒店雙人優惠價22,000元，天悅飯店雙人更只要19,000元起。10月31日前預訂跨年住房專案，且時間內完成付款，即享免收一成服務費的早鳥優惠，還可使用振興5倍券。