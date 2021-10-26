基隆捷運引爆北、基首長互嗆 侯友宜：當時都有充分討論
基隆市長林右昌為「基隆捷運」與台北市長柯文哲隔空交火，交通部長王國材今（26）日則酸柯文哲可能「有健忘症」，籲柯文哲再看一下去年4首長的會議紀錄；柯文哲則回「有共識嗎？」林右昌認為，不要挑撥離間，基隆捷運當然會進基隆，這是一個假議題。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-26 18:00:26
新北市長侯友宜受訪時指出，相信柯文哲、林右昌及交通部都關心大台北生活圈的交通路網，去年在交通部前部長林佳龍主持的會議中，大家決定在交通部主導下快速蓋基隆捷運；至於八堵到南港這段，是否要跟汐東捷運段做一個介接，當時大家都有充分的討論，但過程中難免還有些小細節，包括路線、哪些站或到底要由誰來興建。
侯友宜說，交通部主導的過程中，新北最期待的是汐東線，也已報給交通部儘速核定，至於基隆到南港段要不要從八堵先蓋到南港，其實也可再討論；尤其汐東捷運談了近20年，趕快動工興建才是大台北生活圈的市民之福，樂見大家良性溝通，「該由新北市來承擔的，新北市絕對會負起責任、不會逃避。」
至於汐東線明年可能與跟基隆捷運一起動工，屆時恐影響汐止的交通；侯友宜回應，當然希望汐東線先動工，至於基隆捷運經充分的討論後，也可一併興建，屆時汐止的交通會面臨很大挑戰，但對汐止來說，雙捷運非常的重要，新北市會在興建的期間做好交通維護管理，讓汐止的居民不要受到太大的衝擊。