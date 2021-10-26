城中城善款高市府百分之百用於罹難者 每人慰助金400萬
高雄城中城大火造成46人死亡慘劇。高市府社會局今(26)日公布，截至下午3時止，城中城指定捐款捐款共計1萬2106筆，金額達2億6799萬餘元，並同時停止指定捐款。高市社會救助金專戶管理會審議也決議善款100%用在受災民眾，其中罹難者慰助金規劃每人400萬元。另外，租屋依親補助也從半年補助9萬元，延長為2年36萬元。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-26 18:14:10｜2021-10-26 18:17:36
市長陳其邁也陪同災民看屋，關心災民租屋情形，並指示延長租屋依親補助至2年，讓災民能安頓身心復歸生活，至25日已受理67戶申請，核定38戶、不符合8戶，疑義尚須核對21戶。
高雄市區城中城大樓14日凌晨2時許發生火警，總共釀成46死、41人輕重傷的悲劇；高雄市政府社會局15日公布專款專戶，截至26日下午3點，捐款共計1萬2106筆，總金額逾2億6799萬餘元。社會救助金專戶管理會於25日召開今年第1次臨時委員會議，審議城中城火災事故指定捐款運用原則，15位委員出席13位，全數委員都贊同善款全數分配用於受災戶；運用原則為76%用在罹難者及傷者慰助金，14%用在租屋依親補助，10%用在緊急旅館安置、醫療費用、喪葬費用等罹難者家屬及受災者必要協助。
同時，救助金專戶管理會委員也要求受災民眾身分確認後，應盡速發放慰助金，適時發布訊息說明善款處理情形；另委員也很關心救災工作人員的心理輔導及減壓，這部分已和衛生局心衛中心合作，支用市府預算進行工作人員的減壓團體及個別心理輔導。
社會局也強調，火災事故發生後，指派361名社工人員提供罹難者家屬、傷者及受災住戶情緒支持、關懷陪伴及短期安置等服務，並運用市政府動二預備金發送罹難者慰問金每人25萬元、傷者慰問金每人6萬元，以及受災戶每人1萬元。