真子公主結婚迎向幸福結局？日媒點出四大問題

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不過真子與小室圭結婚，有諸多破例之處，考慮到外界批評，宮內廳表示真子將不實施皇室慣例儀式，離開皇室時由國家支付的一次性補貼也依據真子的意向，不予支付。不過史無前例的皇室結婚，可能也面臨著未知的新婚生活。
根據《NEWSポストセブン》報導指出，兩人在結婚之後，小室圭會先回美國工作，真子恢復平民身分之後必須等申辦好護照，才會赴美跟小室會合。雖然小室圭跟真子都已經是「一般人」，但仍是「日本皇室相關人士」，因此仍會需要保全人員。再加上，結婚初期兩人居住地點不同，保全費用也會比起同住一起還要昂貴。一名皇室記者表示，因為這些費用會使用稅金支付，可能會引起日本國民不滿。
另一方面，在物價高昂的紐約生活，也得支付高額房租以及生活費，若是居住在安全完善的高級公寓，房租也會再提高。皇室記者表示，「即使小室圭在紐約取得律師執照，但仍是「新人律師」，年收大約1800萬日元（約台幣439萬元），雖然在日本生活充分無虞，但若是要在紐約高級公寓居住就很難說。因此真子也得工作的可能性很高，對於一直以來都是皇族成員的真子來說，要像一般人工作又要習慣海外生活，可能不是那麼容易。」
皇室記者指出，小室圭進入的律師事務所競爭性高，在幾年之後，小室圭若是沒有拿出工作成果，很有可能就會遭到律師事務所辭退。而兩人尚未好好享受新婚生活，就要過著被工作追逐的日子。
而在紐約生活，還要面對新敵人「狗仔隊」。皇室記者指出，日本媒體不會直接對皇室成員拍照報導，但是真子如今脫離皇籍，也可能直接被媒體拍攝報導。再加上搬到紐約生活之後，國外媒體可能更會毫無顧忌地報導相關新聞，對於真子來說將會是「初體驗」，可能也會因此感到困擾。
不過日本媒體認為，最大的問題可能還是小室圭的母親小室佳代金錢糾紛問題，皇室記者指出，這個問題成為了結婚最大的阻礙，更引起各種質疑，不可否認的是，目前是尚未得出結果的情況下就結婚，若是未來不能以日本民眾滿意的方式解決，民間就會持續有反對聲浪。為了獲得所有人民祝福，小室圭也必須積極介入處理。