大馬人妻DIY「台版椪糖」！難到崩潰：再失敗就關頻道
《四方報》報導，韓國生存劇「魷魚遊戲」紅遍全球，劇集中出現的「戳椪糖」遊戲也因此竄紅，而台灣古早味甜點、台南街邊小食「椪糖餅」因與韓版椪糖相似度高，也順勢掀起熱潮，吸引不少人在家自製。來自馬來西亞的youtuber「Smalling」就在個人頻道「極限破台語」上挑戰製作台版椪糖，一起來看看吧！
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-26 19:54:50
從馬來西亞嫁來台灣15年的大馬人妻「Smalling」在影片中以台語挑戰DIY台南特產「椪糖」，她準備了水、二砂糖和小蘇打粉，首先把一湯匙的糖倒入一個大湯匙中，再加入一些水，放置在酒精燈上煮，一邊攪拌至其煮沸後，移開火源等待其膨脹冷卻即可。
由於糖、水和小蘇打粉的比例不好抓，再加上攪拌速度也須夠快，Smalling在影片中嘗試幾次皆不是很成功，往往膨脹後就向內塌陷，無法做出台版椪糖圓鼓鼓的凸起外觀。一旁的老公看不下去親自入鏡嘗試，也歷經多次失敗，讓兩人崩潰直呼「再失敗就把頻道關一關」。
最終，兩人試驗多次，分別完成了接近成功的製品，並得出幾個製作椪糖的小訣竅：一、水不能加太多；二、要攪拌更久但不能焦；、三、攪拌到泡泡變綿密就加小蘇打粉；四、加完小蘇打粉馬上離火快速攪拌，筷子起來後椪糖就會慢慢澎起來，待其冷卻就可以盡情享用這個便宜又好吃的傳統美食啦！