女導按讚蔡英文　陳立農閃辭台片《時光機》男主角

兩岸勢力拉扯，藝人政治立場動輒得咎，台灣男星陳立農3年前在中國選秀節目《偶像練習生》走紅出道，多次出席對岸重要場合表演，今年國慶還大方祝賀「祖國生日快樂」，結果甫宣布接拍台灣電影《時光機》，就被對岸網友揪出製作單位獲得政府1000萬補助金，導演蔡怡芬還按讚過蔡英文臉書貼文，陳立農被逼表態，迅速辭演男主角，電影方也宣布蔡怡芬退出編導角色，兩人雙雙閃辭，讓電影暫時喊卡。





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▲陳立農月初剛慶祝21歲生日。（圖／翻攝陳立農FB）

▲陳立農受邀在中國許多節慶重要場合表演。（圖／陳立農FB）

陳立農在微博擁有2千多萬粉絲，熱度很高，是綜藝節目常客，事業重心多在大陸，去年大陸國慶他只發文「祝賀雙節快樂」，沒有轉發官方文章，被批立場曖昧，今年終於明確表態，身處新疆棉風暴時，主動與運動品牌解約，國慶時更表態祝賀「祖國生日快樂」，但在台灣疫情散布之際，陳立農也響應賈永婕的捐助呼吸神器做公益，大方貢獻100萬元，對兩岸同樣重視。





電影《時光機》改編大陸同名小說，描述高冷學霸自小在單親家庭長大，父子不睦、心靈封閉，卻因時空穿梭，意外被女主角打開心房的愛情故事，成長背景恰好與陳立農相符，許多粉絲看好他演出這部青春劇，成為頂尖票房男主角。如今因政治立場差異，陳立農工作室發表聲明，「堅持一個中國原則不動搖」，選擇與角色擦身而過。製作公司《有享娛樂》也緊急公告，稱蔡怡芬已經請辭導演、編劇工作，兩個重要角色更動，電影開拍恐將延遲。



