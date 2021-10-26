花旗消金爭議多　金管會撂重話：不合法申請不受理

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金管會今日強調3點立場。首先，金融業為高度遵法行業，意即，除相關金融法令外，也必須遵守勞工、環保及財稅等政府各部門規定。因此，銀行在執行業務過程，應確認相關交易由總機構法遵主管檢視、確認符合政府各法規才能進行，併購案件也如此。
金管會銀行局副局長童政彰指出，「無論花旗還是參與交易的金融機構都應該要有認知，任何國家監理機關都一樣，不會受理不合法律規範的申請案件」。
金管會又指出，金融業重視資本和信賴的累積，銀行累積厚實資本，可承受風險相對高的業務；累積員工、社會大眾和客戶信賴，才可確保業務穩健發展。當銀行面對社會質疑，金融機構應在第一時間以當責態度面對，開誠布公對外界說明。
童政彰說，金管會昨天發函要求花旗銀行在本周內，就相關契約條款是否符合憲法和相關勞動法令規定，請銀行法遵、法務以及律師出具相關意見，後續並須洽詢勞動法令主管機關意見後，和金管會以及利害關係人如員工、工會報告。
金管會的第3點立場為，守法重紀的金融業，自律更勝他律，對於相關爭議，銀行應先經過自我要求、檢視並清楚說明，迅速解決相關爭議，才能彰顯公司治理效能並贏得信賴。一旦啟動他律機制，包含主管機關介入調查，將造成銀行信賴資產流失，童政彰強調，這也不利相關交易的進行。
媒體追問，若花旗與潛在買家簽訂相關不合法契約，是否無效？童政彰說，任何民事契約都要符合法令規定，不管在交易進行的前、中、後，一旦牴觸法律，交易雙方都要承擔相關法律風險；至於如何補正契約，雙方必須自行思考如何排除抵觸法律的相關契約條款，以免陷入相關風險。