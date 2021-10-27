日本真子公主爭議中結婚　擔憂婚後續遭言語霸凌

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真子與小室圭在4年前的2017年訂婚，但之後傳出小室圭的母親小室佳代與人有財務糾紛等，遭到外界批評與議論，導致婚期一延再延，真子甚至因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder, CPTSD）。
真子的婚事因此創下日本二戰後現行皇室體制下的首例，第一次有女性皇族結婚不舉行婚禮等任何相關儀式，也婉拒領取結婚的補助金（一時金）。
兩人上午完成結婚登記後，下午連袂召開記者會，用交互讀稿形式說明結婚的心情。
真子表示，她知道很多人對兩人的婚事有不同看法，但是對她而言，小室圭是無可取代的存在；結婚是兩人守護心靈、生活下去的必要選擇。小室圭對母親財務爭議的處理方式，是以她所希望的方式去做，小室圭也因為她的心願，提前到美國留學，打造兩人的生活據點。
小室圭也說，他愛著真子，僅有的一次人生想與所愛的人共同度過。對於母親的財務糾紛，他會盡可能解決，這幾年有些錯誤資訊被當作事實，持續地誹謗與中傷造成真子身心出問題，令他相當難過。
2人在讀完稿後即離席，未開放現場提問，以書面方式回答媒體事先提出的5個問題。
真子在書面回答中提到，對婚後的新環境感到許多不安，其中最大的不安，就是憂心外界是否會對她、小室圭與家人持續誹謗與中傷等言語霸凌。
對於日本雜誌協會尖銳提問小室圭母親小室佳代的財務糾紛、詐領年金等疑慮，以及詢問小室圭本人是否利用「真子未婚夫」頭銜在美國留學獲得特別待遇，真子則回應，這些提問都是「可能讓人誤認為事實的錯誤資訊」，光是想像在記者會回答就再度感到恐懼，因此她無法親口回答。
小室圭回應，他今年4月已透過書面說明母親的財務糾紛，他會盡可能解決此事，希望對方能收下一筆「解決金」的心意不變；對於外傳母親詐領遺族年金，不是事實；他並強調自己留學時並沒有受到特別待遇，他也沒有在入學考試時告知自己是真子的未婚夫。
小室圭今年4月曾透過律師發了28張A4紙的說明文給媒體，鉅細靡遺說明小室佳代的財務糾紛。
小室佳代與一名男子於2010年至2012年之間有婚約，這名前未婚夫在婚約期間，曾支付生活費等逾400萬日圓（約新台幣99萬餘元）給小室母子，這名男子認為這筆錢是借款，但小室母子認為是「金援」，雙方看法不同。
真子與小室圭2017年9月宣布訂婚，原本預定2018年11月舉行婚禮，但因小室佳代的財務糾紛引起爭議，主管皇室事務的宮內廳2018年2月宣布婚禮延期。
小室圭2018年8月赴美國留學研讀法律，今年9月27日睽違3年返回日本，與真子於10月26日登記結婚。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101026