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日本真子公主爭議中結婚　擔憂婚後續遭言語霸凌

▲日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王與大學同學小室圭登記結婚。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王與大學同學小室圭登記結婚。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-27 08:10:00

（中央社東京26日綜合外電報導）日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王今天與大學同學小室圭登記結婚，這樁婚事因小室圭母親的財務糾紛充滿爭議，真子因此罹患CPTSD，她也擔憂婚後續遭誹謗中傷等言語霸凌。

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今年30歲的真子與同齡的小室圭今天上午完成結婚登記，日本女性皇族依法婚後須脫離皇籍，真子不再是皇室成員，成為民間人士，名字成為「小室真子」，兩人將前往小室圭工作的美國定居。

真子與小室圭在4年前的2017年訂婚，但之後傳出小室圭的母親小室佳代與人有財務糾紛等，遭到外界批評與議論，導致婚期一延再延，真子甚至因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder, CPTSD）。

真子的婚事因此創下日本二戰後現行皇室體制下的首例，第一次有女性皇族結婚不舉行婚禮等任何相關儀式，也婉拒領取結婚的補助金（一時金）。

兩人上午完成結婚登記後，下午連袂召開記者會，用交互讀稿形式說明結婚的心情。

真子表示，她知道很多人對兩人的婚事有不同看法，但是對她而言，小室圭是無可取代的存在；結婚是兩人守護心靈、生活下去的必要選擇。小室圭對母親財務爭議的處理方式，是以她所希望的方式去做，小室圭也因為她的心願，提前到美國留學，打造兩人的生活據點。

小室圭也說，他愛著真子，僅有的一次人生想與所愛的人共同度過。對於母親的財務糾紛，他會盡可能解決，這幾年有些錯誤資訊被當作事實，持續地誹謗與中傷造成真子身心出問題，令他相當難過。

2人在讀完稿後即離席，未開放現場提問，以書面方式回答媒體事先提出的5個問題。

真子在書面回答中提到，對婚後的新環境感到許多不安，其中最大的不安，就是憂心外界是否會對她、小室圭與家人持續誹謗與中傷等言語霸凌。

對於日本雜誌協會尖銳提問小室圭母親小室佳代的財務糾紛、詐領年金等疑慮，以及詢問小室圭本人是否利用「真子未婚夫」頭銜在美國留學獲得特別待遇，真子則回應，這些提問都是「可能讓人誤認為事實的錯誤資訊」，光是想像在記者會回答就再度感到恐懼，因此她無法親口回答。

小室圭回應，他今年4月已透過書面說明母親的財務糾紛，他會盡可能解決此事，希望對方能收下一筆「解決金」的心意不變；對於外傳母親詐領遺族年金，不是事實；他並強調自己留學時並沒有受到特別待遇，他也沒有在入學考試時告知自己是真子的未婚夫。

小室圭今年4月曾透過律師發了28張A4紙的說明文給媒體，鉅細靡遺說明小室佳代的財務糾紛。

小室佳代與一名男子於2010年至2012年之間有婚約，這名前未婚夫在婚約期間，曾支付生活費等逾400萬日圓（約新台幣99萬餘元）給小室母子，這名男子認為這筆錢是借款，但小室母子認為是「金援」，雙方看法不同。

真子與小室圭2017年9月宣布訂婚，原本預定2018年11月舉行婚禮，但因小室佳代的財務糾紛引起爭議，主管皇室事務的宮內廳2018年2月宣布婚禮延期。

小室圭2018年8月赴美國留學研讀法律，今年9月27日睽違3年返回日本，與真子於10月26日登記結婚。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101026

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