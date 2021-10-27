新加坡擴大接種者免隔離旅遊通道　新增澳洲瑞士

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他說，全球許多國家已向國際旅客重啟邊境，或正在計劃這麼做。新加坡在必要公衛措施到位下，持續推動邊境開放以維持國際航空及商業樞紐的地位，「這是很重要的」，VTL是其中一個方法。
他指出，新加坡自9月試行「疫苗接種者旅遊通道」以來，至今超過5100名旅客透過VTL入境，其中僅有5起境外移入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例。
新加坡疫苗覆蓋率逾8成，9月起與汶萊、德國實施「疫苗接種者旅遊通道」，本月19日起擴大實施，允許來自丹麥、法國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、美國、加拿大已完整接種的旅客入境免隔離，僅需在搭機前及抵境後進行PCR核酸檢測。
易華仁表示，目前每天最多可有3000名VTL旅客入境新加坡，未來新增澳洲、瑞士後，每天將允許多達4000旅客透過VTL入境。
除了上述12國，新加坡也將與韓國共同啟動「疫苗接種者旅遊通道」，預計11月15日起，從新加坡及韓國出發的旅客獲當局許可後，即可使用「疫苗接種者旅遊通道」入境對方國家。
依星政府規定，「疫苗接種者旅遊通道」不限旅行目的，行程也不受限制，但旅客必須出示可透過數位系統核實的疫苗接種證書，且須完整接種輝瑞、莫德納或其他在世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的疫苗。
星國交通部民航局表示，使用VTL入境的旅客需接受2次PCR核酸檢測，包括出發前往新加坡48小時內採檢並取得陰性證明，以及抵達後在樟宜機場再次採檢。所有VTL旅客都需搭乘指定航班。
此外，民航局說，12歲及以下、未接種COVID-19疫苗的兒童，若與一名符合資格的VTL旅客同行，同樣可使用VTL入境新加坡。
新加坡推行「與病毒共存」策略，8月放寬防疫措施後，受到傳染力更強的Delta變異株影響，連續多日新增確診案例維持在2000多、3000多例，其中絕大多數是本土案例。據衛生部統計，截至25日為止，新加坡累計17萬5818人確診，累計329人病故。（編輯：陳惠珍）1101026