地緣政治下的台積電？張忠謀：地位只會越來越重要

台灣玉山科技協會20周年論壇今（26）日登場，晚間專題演講請來台積電創辦人張忠謀分享「經營人的學習與成長」。晚宴結束、演講前，針對媒體詢問目前台積電在地緣政治下的地位，張忠謀老神在在地回應：「台積電的地位只會越來越重要！」至於近來半導體短缺問題，他則回應，還看不到會缺到何時，但他也說情況始終會緩解。
記者許家禎/台北報導
2021-10-26 20:22:29｜2021-10-26 20:34:26
因應地緣政治與分散風險的考量，台積電近來投資擴產，將走向全球布局，包括美國、日本、德國都有計劃設廠，引發各界關注。事實上，2019年台積電運動會上，張忠謀在退休後首度出席運動會時就說過，世界局勢已不再是安寧的世界，台積電將成為地緣策略者的必爭之地，但台積人會堅守誠信、繼續發揮技術領先、製造優越等三大優勢。
今年適逢玉山科技協會成立20周年，這場20周年慶祝大會暨論壇，除了李紀珠、副理事長童子賢親自與會主持之外，還邀請了前總統馬英九、台灣玉山創會理事長劉兆玄與會致詞，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕，行政院副院長沈榮津也將就台灣科技產業發展回顧及前瞻進行專題演講。
今日現場還有宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海董事長劉揚偉，台灣兩家獨角獸公司Appier創辦人游直翰及Gogoro創辦人陸學森等擔任論壇演講貴賓，剖析中美科技戰演變為全球科技戰之際，台灣高科技業者如何掌握先機，以因應全球科技產業競爭的戰略，並探討台灣未來如何引導產業進一步升級重組，於後疫情時代突破逆勢，在全球關鍵科技領域超前部署。
在慶祝晚宴上，主辦單位也邀請到總統蔡英文蒞臨致詞，台積電創辦人張忠謀則以「經營人的學習及成長」為題進行演說。