藏壽司推出13款三麗鷗聯名扭蛋！賣萌再送KITTY大抱枕
源自日本大阪的藏壽司，每回推出造型扭蛋總會掀起蒐藏炫風。這次與超人氣天團三麗鷗家族再度合作賣萌，從11月1日起於全台藏壽司店鋪將推出一系列俏皮限定周邊，多達13款期間限定的造型扭蛋中，藏有HELLO KITTY鮮度君限定公仔特別獎，還有美樂蒂、雙星仙子等角色。加碼推出的滿額集點活動，只要集滿指定點數就能把絨毛杯套、手提袋、絨毛大抱枕等超實用性滿分的日常小物帶回家。
記者蕭涵云/台北報導
2021-10-27 09:11:02
「藏壽司x三麗鷗家族」13款限定聯名合作扭蛋，包括4款可愛實用的軟膠磁鐵、4款質感壓克力吊飾及5款鐵粉必蒐藏的限量立體公仔。眯眼枕著鮭魚卵軍艦壽司和抱著鯛魚燒的HELLO KITTY、捧著炙燒鮭魚壽司的雙星仙子，和悠閒躺在鮭魚壽司上的美樂蒂，通通超可愛。
以扭蛋特別獎形式登場的HELLO KITTY鮮度君限定公仔，化身為特製的HELLO KITTY玉子燒壽司，放入「鮮度君」保護的專屬壽司盤上，超萌的特別造型必須蒐藏！「藏壽司x三麗鷗家族」系列扭蛋自11月1日至明年1月2日限定推出。
藏壽司更加碼推出三麗鷗家族滿額集點活動，凡是從11月1日起至全台店鋪消費滿300元即可獲1點，集滿10點可兌換療癒實用的HELLO KITTY絨毛杯套，集滿14點則有蹦出立體耳朵的美樂蒂手提袋，集滿18點竟然能換限定HELLO KITTY造型絨毛大抱枕（約30 x 40公分）！讓療癒的三麗鷗家族療癒你的日常。
另外，隨著秋冬季節來臨，藏壽司也推出4款應景「秋爽推薦」料理，其中3道全新餐點，鰻魚玉子天婦羅醬拌烏龍麵、柚香醃漬槍烏賊、白身魚天婦羅首度曝光，清爽鮮甜的海味豐富餐桌。
藏壽司以吃完壽司丟入空盤抽扭蛋的趣味用餐方式引發關注，除了最新發表的「手機點餐服務」外，從11月2日起將於台灣一號店松江南京店，設置自助結帳機，徹底貫徹用餐零接觸！