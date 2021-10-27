心疼汪小菲為大S隔離5次 張蘭4字親解「婆媳關係」
大S和汪小菲結婚超過10年，今年6月大S單方面宣布離婚，震驚演藝圈，事後徐媽媽出面解釋，只是「小倆口吵架，沒有要離婚。」汪小菲9月底透露人在台灣隔離，低調為大S慶祝生日，不過汪小菲媽媽張蘭10月25日表示，汪小菲已回到北京，正在隔離中，對於汪小菲頻頻辛苦隔離，大S卻沒隔離過半次，網友替他打抱不平狂轟大S，對此張蘭也回應了。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-27 09:16:52
張蘭25日在社群平台寫下，「汪小菲同學第5次隔離的第5天，每一天都值得被記錄」，並附上汪小菲帶兒女到海邊玩耍圖片，算一算汪小菲花了超過60天在隔離生活上，這次回去也是為了處理事業，張蘭直誇兒子「有家庭責任、有社會責任、有企業責任」。
張蘭的貼文曝光後，網友紛紛表示，「大S就不能來北京嗎」、「大S真的是一點不愛小菲的，從來不肯妥協，一副要離就離的樣子」，汪小菲也曾說過，大S沒有為自己隔離過一次。網友心疼汪小菲，出現許多批評大S的言論，而婆婆張蘭不但沒有解釋，還對這些評論按了讚，有網友說：「其實我不懂她為啥要點讚，感覺會影響婆媳關係」，對此張蘭回：「因為尊重」、「每一條評論我都認真對待，無論什麼內容，大家都是用心，我必須認真點讚」，兩人的婆媳關係實在是耐人尋味。（編輯：薛羽彤）