撐香港！國民黨籲北京寬容面對異議聲音

香港的前香港支聯會副主席鄒幸彤日前出庭，為「涉煽惑他人參與六四集會案」自我辯護，鄒指出「當日只是呼籲繼續用行動悼念六四」。國民黨表示，力挺香港市民能擁有基本的言論自由，誠摯呼籲北京當局，應當以更大的寬容面對異議聲音，尊重香港人紀念六四事件的傳統，且任意擴大國安法令，只會造成港台公民社會的疑懼與動盪，唯有包容才能打動台灣民眾兩岸交流的意願與熱誠。
記者余祥／台北報導
2021-10-27 10:38:47
國民黨表示，基於對「民主」、「人權」、「法治」的追求，要提醒北京當局與港府，應該尊重香港市民紀念六四事件的傳統與合法權利，不宜以疫情為由沒收香港市民的集會自由，更不宜無限上綱國安法，查禁香港社會長期以來悼念六四的市民活動與言論。
國民黨指出，國民黨在台灣落實了孫中山先生的建國理想，參與推進了民主化的工程，並透過《中華民國憲法》落實了三民主義保障自由、民主及人權。但在香港，從民主派人士遭到取消資格（DQ）、民主運動領袖遭到清算，到近日鄒幸彤女士的案件、雙十國慶禁用青天白日滿地紅旗、搜索及壓迫關閉《蘋果日報》、香港中大學生會被迫解散等一系列打壓民主人權的事件發生，卻看到原本崇尚法治、號稱「東方之珠」的香港，其人權與自由竟一點一滴地被剝奪。
國民黨重申，力挺香港市民能擁有基本的言論自由，誠摯呼籲北京當局，當中國大陸崛起時，應當以更大的寬容面對異議聲音，尊重香港人紀念六四事件、為社會公義發聲的傳統，也應當在基本法框架下，維持「兩制」給予香港市民活動空間與權利的承諾。