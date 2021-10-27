疫情間回不了國！北韓勞工逃走中 中國幹部：我也想逃跑
近期北韓政府延長該國勞工在中國的滯留時間，並要求不得隨意轉換工作地點，但因為工作難以調配，導致勞工逃跑的案件層出不窮，甚至連中國幹部都坦言，停留時間太久，連自己都想逃跑。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-27 10:44:57
綜合中媒報導，目前遼寧省有3萬多名北韓勞工，吉林省則約有2萬名，若是包含其他省份，滯留在中國的北韓勞工人數可能超過5萬人。在疫情期間，不少雇用北韓勞工的企業或是工廠受到打擊，部分外勞為了生計而改變工作地點。像是在飯店工作的外勞，在飯店不景氣的期間，只能到其他地區做臨時工。
但是近期北韓政府下令「任何情況下也不允許隨意轉移勞工」，讓外勞與當地雇主難以調配工作。一名中國幹部就表示，「因為不允許將人員派到其他地方，所以連我都想逃跑了。」也有北韓勞工指出，「需要上繳的佣金沒有減少，但能賺錢維持生活的方法卻不多。」
有消息人士指出，上個月在瀋陽發生了工人逃離事件，有獨自逃離、也有集體逃離事件，甚至有管理勞工幹部也逃跑。
隨著北韓封鎖邊境，該國勞工滯留中國的時間延長，北韓外勞人數比起中國當地警衛與工廠等管理人員還多，讓中國管理外勞的難度提升，試圖逃離的人員也明顯增加。
中媒指出，當局為了有效管控，將散居各地的外勞轉移至遼寧省以及吉林省，兩省本來就已經有很多滯留的北韓人。北韓今年也向蒙古、俄羅斯等地派遣新的勞工，卻都沒有被召回國，疫情後滯留在海外的勞工人數不減反增。